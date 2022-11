SEGA recherche un expert Sonic lore pour assurer la cohésion de son univers

et, Sonic a aussi sa tradition. SEGA souhaite renforcer l’équipe chargée d’unir l’univers Sonic, comme l’a révélé une récente offre d’emploi. L’expansion du personnage au-delà des jeux vidéo a motivé la société japonaise à lier davantage le canon du flou bleu.

Selon l’offre, l’employé qui décrochera le poste sera « immergé dans l’organisation et la mise en forme de la tradition, du canon, des personnages et des univers de Sonic ». Son objectif sera « d’apporter de la cohérence, de la connectivité et de la créativité » à Sonic sous ses différentes formes au sein de différents médias, notamment « les jeux vidéo, l’animation, les bandes dessinées, etc. ».

Grâce à son compte Twitter, Sonic CM Katie Chrzanowski a fourni des détails supplémentaires. « Au cours des dernières années, nous avons examiné l’univers Sony et comment les choses se connectent canoniquement pour l’avenir. SEGA a mis en place une petite équipe interne… nous travaillons à faire en sorte que l’univers et les histoires se connectent correctement. » Ce travail est managérial et relève du directeur des traditions.

Sonic Frontiers est toujours en vente sur Amazon

Le nouvel épisode de la saga, Sonic Frontiers, peut désormais être acheté à prix réduit. Hier 14 novembre, nous vous signalions que toutes les versions étaient à moins de 43 euros sur Amazon, même si aujourd’hui la réalité est un peu différente. Au moment de la rédaction de cet article, les versions PlayStation 5 et Nintendo Switch sont toujours en stock.

Sonic Frontiers est disponible sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5, PC et Nintendo Switch. C’est un jeu en monde ouvert que nous, chez Netcost, avons apprécié positivement. Vous pouvez lire l’analyse sur le web et écouter l’opinion de son auteur, Roberto Barragán, dans l’un des épisodes les plus récents de MeriPodcast.

Source | SEGA, Eurogamer