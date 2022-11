Ils volent la démo de Superman dans Unreal Engine 5 et la revendent sur Steam : accusations croisées

Unreal Engine 5 nous a récemment offert un grand nombre de démos et de démonstrations de son potentiel par des créatifs et développeurs plus ou moins amateurs, démontrant le grand potentiel de ce nouvel outil pour créer les jeux vidéo les plus spectaculaires. Il y a mille exemples, mais il y en a un en particulier basé sur Superman et la ville de Matrix Awakens qui était assez marquant à son époque. Malheureusement, cette démo fait l’objet de polémiques car une situation pas si plaisante est apparue avec des accusations croisées entre des utilisateurs qui prétendent être l’objet de vols par d’autres.

Superman, Unreal Engine 5, Steam et démos payantes

Apparemment, et comme le rapportent des médias tels que PC Gamer, le créateur original de la démo Superman dans Unreal Engine 5 l’a publiée entièrement gratuitement via itch.io, bien que jusqu’à récemment, nous puissions trouver la même démo sur Steam. Il s’agit de Heroes City Superman Edition, au prix sur Steam de 10,79 euros.

À tel point que l’utilisateur d’origine TJATOMICA assure que Hero Game Studios (ceux qui ont publié la démo payante sur Steam) a volé son travail pour tenter de tirer profit de la plateforme Valve, en plus de commencer à poursuivre les vidéos de son créateur sur YouTube. pour le droit d’auteur : « L’équipe qui a volé ma démo gratuite de Superman et la vend sur Steam, revendique maintenant également le droit d’auteur de mon contenu sur YouTube… Je suis directement attaqué et harcelé en ce moment et je ne me sens pas en sécurité fournir mes informations personnelles pour une demande reconventionnelle… », écrit TJATOMICA.

Bien que la situation prenne une tournure inattendue et maintenant ce sont les voleurs présumés qui prétendent que c’est TJATOMICA qui a gardé le travail de ce groupe de développeurs : « Notre jeu n’est pas volé. L’un des anciens développeurs de notre équipe d’utilisateurs, TJATOMICA, a quitté notre équipe il y a longtemps. Mais maintenant, il prétend que tout le projet lui appartient, mais c’est complètement faux. Les droits sur le jeu et le processus de développement nous appartiennent entièrement. La raison pour laquelle il a fait cela est que les ventes augmentaient assez rapidement. Il pense qu’il peut gagner de l’argent avec », disent-ils de l’autre côté.

Cependant, la démo vient d’être retirée de Steam dans l’espoir que le conflit entre les deux parties puisse être résolu ou disparaisse à jamais.

