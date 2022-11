L’alternative à la PS5 DualSense de Razer a l’air très bien

Voici le Wolverine V2 Pro

Pour cette raison, des fabricants tels que Razer ont des produits dans leur catalogue tels que le Wolverine V2 Pro, un contrôleur avec une licence PlayStation officielle qui comprend une série de propositions très frappantes qui attireront l’attention de nombreux joueurs. Pour commencer, le contrôleur comprend un adaptateur sans fil USB-A qui offre une connectivité 2,4 GHz, ce qui promet des connexions très rapides et la possibilité de régler les fonctions via l’application officielle Razer.

On peut, par exemple, régler la sensibilité des sticks, gérer le mapping des boutons et, bien sûr, configurer le jeu de lumières RVB pour le personnaliser entièrement. Car, comment pourrait-il en être autrement, le sceau Razer RGB Chroma est également présent sur ce contrôleur avec une ligne colorée élégante que nous pouvons personnaliser à notre guise. La vérité est qu’avec le ton bleu, il semble assez attrayant et tout à fait conforme à la PS5.

colle en place

Un autre détail à prendre en compte est que le stick analogique gauche a été placé dans la zone supérieure pour remplacer la traverse. Cette position est la préférée de nombreux joueurs, qui continuent de la trouver modifiée dans les manettes officielles PlayStation. La traverse, pour sa part, occupe le creux du stick gauche, et comme nouveauté elle offre un micro-interrupteur à 8 voies avec lequel obtenir une plus grande précision dans les mouvements, étant quelque chose d’excellent pour les jeux de combat.

Comme c’était le cas dans la génération précédente, ce Wolverine V2 Pro comprend des boutons programmables supplémentaires en bas et en haut des déclencheurs, afin que nous puissions programmer assez facilement des raccourcis pour nos jeux préférés.

Les principaux déclencheurs n’ont pas la technologie de voyage adaptative de Sony, mais ils incluent des paramètres pour choisir entre un clic immédiat (jeux FPS) et une pression rapide à profonde (jeux de course).

Ce n’est pas un contrôleur bon marché

Ces commandes personnalisables avec autant de boutons, des designs recherchés par le public professionnel et, en plus, avec des lumières LED personnalisables, ne sont jamais bon marché. Le boîtier de ce Razer Wolverine V2 Pro n’allait pas en être moindre, et son prix officiel est de 299,99 euros, un montant assez élevé, mais il reste au niveau de ce type de manettes tactiles professionnelles.

N’oubliez pas qu’il comprend le pavé tactile DualSense, des poignées en caoutchouc pour une prise en main parfaite, des bâtons interchangeables de différentes hauteurs et tous les boutons PlayStation classiques pour les captures d’écran, le menu et le bouton PS. Ce nouveau contrôleur sera mis en vente dans les prochaines semaines et peut être acheté via la boutique officielle Razer et les revendeurs agréés.