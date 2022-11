Une avancée importante dans le traitement du cancer avec une thérapie personnalisée innovante

Testé pour la première fois pour insérer des gènes permettant aux cellules immunitaires de reconnaître les tumeurs, il s’est avéré faisable et tolérable chez 16 patients atteints de différentes formes de cancer.

Une thérapie innovante et personnalisée contre le cancer basée sur une technique d’édition de gènes appelée CRISPR – acronyme de courtes répétitions palindromiques regroupées régulièrement espacées (courtes répétitions palindromiques regroupées et séparées à intervalles réguliers) -, a prouvé la faisabilité et la tolérabilité dans le premier essai clinique mené chez 16 patients atteints de différentes formes de cancer. La technique, précédemment utilisée pour éliminer des gènes spécifiques et permettre au système immunitaire d’être plus réactif contre le cancer, a été utilisée avec une nouvelle approche qui permettait non seulement d’extraire des gènes spécifiques mais d’en insérer de nouveaux dans les cellules immunitaires (lymphocytes T), en les redirigeant reconnaître efficacement les mutations sur les cellules cancéreuses. Lorsque ces cellules modifiées sont réinjectées, elles se déplacent préférentiellement vers la tumeur, où elles deviennent la population prédominante.

Pour soutenir cette stratégie, l’étude du système immunitaire et, en particulier, de certains récepteurs exprimés sur les lymphocytes T, capables de reconnaître spécifiquement les cellules cancéreuses. Ces récepteurs sont différents pour chaque patient, il est donc essentiel de trouver un moyen efficace de les isoler et de les réinsérer dans les cellules immunitaires afin d’obtenir une thérapie personnalisée contre le cancer pour rendre l’approche réalisable à grande échelle.

Dans la nouvelle expérience, publiée en détail sur La nature, les chercheurs ont isolé ces récepteurs du sang de chaque patient, en utilisant une technologie initialement développée par le professeur Antoni Ribas de l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA) en collaboration avec le professeur James Heath, président de l’Institute for Systems Biology de Seattle et lauréat du prix Nobel David Baltimore, professeur émérite à Caltech et membre du UCLA Jonsson Comprehensive Cancer Center, l’a développé au sein de la société d’immuno-oncologie PACT Pharma basée à San Francisco. Les récepteurs ainsi isolés ont ensuite été utilisés pour reprogrammer les cellules immunitaires à l’aide de l’édition de gènes CRISPR.

« Il s’agit d’un pas en avant dans le développement d’un traitement personnalisé du cancer, dans lequel l’isolement de récepteurs immunitaires qui reconnaissent spécifiquement les mutations du cancer du patient sont utilisés pour traiter le cancer. – a déclaré le professeur Ribas, auteur correspondant de l’étude -. La création d’un traitement cellulaire personnalisé contre le cancer n’aurait pas été possible sans la capacité nouvellement développée d’utiliser la technique CRISPR pour remplacer les récepteurs immunitaires dans les préparations cellulaires de qualité clinique en une seule étape« .

Le traitement personnalisé a été développé pour 16 patients atteints de différentes formes de cancer, dont le cancer du côlon, du sein et du poumon, qui n’avaient pas répondu aux autres traitements. Chez 5 patients, la tumeur s’est stabilisée, tandis que les 11 autres ont montré une progression de la maladie, suggérant la nécessité d’études supplémentaires pour déterminer la dose correcte et la véritable efficacité. Ce premier essai, conçu pour tester la sécurité et la faisabilité du traitement, a cependant montré que les cellules immunitaires modifiées reconnaissent les mutations dans les cellules cancéreuses, fournissant une première démonstration solide de ce qui est possible avec une telle technologie de pointe.