LG DualUp : Cet écran funky est-il parfait pour MacBook Air et MacBook Pro ?

Le moniteur DualUp de LG est… unique. Avec son rapport d’aspect presque carré et légèrement vertical, il se démarque définitivement. Pourtant, d’une certaine manière, j’aime vraiment cette chose. Il s’agit d’un écran HDR avec une résolution de 2560 × 2880 qui est essentiellement deux écrans 1440p empilés l’un sur l’autre. Essayer de regarder un film ou de jouer à des jeux peut être un peu bizarre sur cet écran, mais c’est un roi de la productivité, en particulier pour un appareil comme le M2 MacBook Air qui est limité à un seul écran externe.

Vidéo : le LG DualUp est-il le compagnon idéal du M2 ?

J’ai beaucoup à dire sur le LG DualUp, mais avant d’entrer dans les détails, voici un bref aperçu des spécifications :

Caractéristiques LG DualUp

Résolution : 2560×2880 pixels

Taux de rafraîchissement : 60 Hz

Taille : 27,5 pouces

Luminosité : 300 typique

HDR10, couleur 98 % DCI-P3

Entrées : USB-C, 2xHDMI, DisplayPort

Hub USB : entrée USB-C ou USB-B en amont, 2x USB-A en aval

Jouer sur le DualUp ?

Le jeu n’est en aucun cas au centre de ce moniteur, mais les gens vont demander, donc je dois y répondre. Pour la plupart des jeux, le DualUp n’a tout simplement aucun sens. Le rapport d’aspect génial peut placer des menus et des éléments à l’écran à des endroits impairs, et la vision périphérique fournie par les moniteurs ultra larges a vraiment stimulé leur popularité pour une raison. Mais il s’appuie sur la même résolution – 1440p – que la plupart des moniteurs ultra larges utilisent. C’est une bonne résolution intermédiaire qui est plus facile à alimenter à des fréquences d’images élevées que 4k, mais plus nette que 1080P.

Le DualUp va dans le sens opposé des ultra-larges et rend l’écran plus grand – mais cela n’indique pas que * aucun * jeu n’a de sens sur l’écran. Les jeux rétro conçus pour les téléviseurs boxer d’antan jouent très bien, sans les barres noires massives que vous obtiendriez sur la plupart des moniteurs modernes. C’est une grande expérience rendue plus facile par le fait que vous pouvez tourner le moniteur sur le côté pour une expérience de jeu légèrement plus large. Si vous aimez l’émulation et les jeux rétro, le DualUp fait un excellent travail avec eux.

Sa capacité à fonctionner essentiellement comme deux écrans séparés – avec les 2560 × 1440 pixels du haut montrant une entrée d’affichage et le bas 2560x1440p en montrant une autre – pourrait même être utile pour les streamers surveillant plusieurs appareils.

Limites de productivité M2

Les appareils M1 et M2 de base offrent une énorme augmentation de l’efficacité et de la puissance par rapport aux MacBook Air d’autrefois. Mais une limitation les empêche d’être de véritables machines de productivité, et c’est l’incapacité de se connecter à plusieurs écrans externes. (Il existe certaines solutions de contournement, mais elles ont leurs propres limites.) Être limité à un écran externe (sans quelques solutions de contournement limitées) n’affectera pas la plupart des gens, mais pour les utilisateurs expérimentés qui aiment une configuration multi-écrans, cela peut certainement entrer le chemin. Avec les puces d’entrée de gamme, vous êtes limité à l’écran du moniteur inclus de votre ordinateur portable et à un seul écran externe. Ainsi, quelque chose comme le DualUp, qui a la résolution et la taille de deux moniteurs 21,5″ 1440p empilés l’un sur l’autre, pourrait offrir des options de productivité supplémentaires.

Productivité LG DualUp

Conformément à cet objectif de productivité, le DualUp offre un grand écran et une bonne précision des couleurs plutôt que de se concentrer sur un taux de rafraîchissement élevé ou de pousser la résolution à l’extrême. Dans les images de produits de LG, ils se concentrent sur le travail créatif, comme le montage vidéo dans Premiere. L’utiliser pour ce même cas d’utilisation a été stellaire. Bien sûr, vous pouvez avoir une grande fenêtre source en haut avec votre vidéo, avec beaucoup d’espace vertical supplémentaire pour votre chronologie, vos panneaux d’effets, votre projet, l’étalonnage des couleurs, etc. J’adore travailler avec un aperçu aussi massif sans avoir besoin d’un autre moniteur dédié.

Le DualUp excelle également lorsque vous travaillez sur des vidéos verticales de forme courte. L’utilisation d’un cadre 9 × 16 dans un moniteur 16 × 9 a toujours été limitée, mais l’espace vertical supplémentaire pour réorganiser les fenêtres avec le DualUp le rend tellement meilleur. Avec un PC ou un MacBook/Mac Studio haut de gamme, vous pouvez arriver à une solution similaire en empilant plusieurs moniteurs, mais le DualUp le fait de manière plus élégante – et plusieurs moniteurs ne sont pas une option avec le MacBook Air.

Mon utilisation principale pour le DualUp a été le travail vidéo, mais que vous travailliez dans Photoshop, que vous éditiez des fichiers bruts dans Lightroom, que vous composiez dans After Effects ou même que vous travailliez simplement avec des feuilles de calcul massives et de nombreuses fenêtres, vous pourriez trouver une utilité pour le supplément écran immobilier. Je suis sûr qu’il existe de nombreux autres cas d’utilisation pour ce rapport d’aspect 16 × 18 bizarre, donc si vous en avez, n’hésitez pas à les partager sur nos réseaux sociaux.

Ergonomie

LG appelle le support fourni avec le DualUp le « support Ergo », et il mérite certainement ce nom. Le support se fixe sur votre bureau, puis le bras vous permet de positionner le moniteur comme vous le souhaitez. Il offre un réglage en hauteur, la possibilité de déplacer votre moniteur vers l’avant et vers l’arrière, de pivoter et de pivoter. Vous pouvez l’utiliser pour positionner votre moniteur dans son orientation standard légèrement portrait ou le tourner sur le côté pour une vue légèrement paysage. Il est vraiment exceptionnel pour un support inclus, offrant encore plus de polyvalence que le support Pro à 1 000 $ d’Apple pour le Pro Display XDR (et pour plus de 300 $ de moins, tout en incluant le moniteur réel).

La taille est à peu près aussi grande que je considérerais comme raisonnable – beaucoup plus grande et il pourrait être difficile de lire certains éléments tout en haut de l’écran. En l’état, l’écran de 27,5 pouces avec son rapport d’aspect unique est une taille raisonnable à regarder.

Le support comprend également le routage vers le bas pour tous les câbles, et vous en avez peut-être plusieurs, car il existe plusieurs options de connectivité différentes.

Connectivité

Pour les Mac, la seule connectivité nécessaire sera le câble USB-C (inclus). Le moniteur peut fournir suffisamment d’énergie pour maintenir votre MacBook sous tension, et avec deux ports USB-A en aval, vous pouvez garder votre clavier et votre souris (ou d’autres périphériques) connectés à votre moniteur pour une solution à un seul câble.

Mais ce DualUp n’est pas conçu exclusivement pour les Mac, vous avez donc également deux entrées HDMI et une entrée de port d’affichage, en plus d’un port USB en amont, d’une prise casque et de l’entrée d’alimentation. Et LG inclut un câble USB-B, un câble USB-C et un câble HDMI dans la boîte.

Un inconvénient potentiel par rapport à l’écran Studio d’Apple, ou même au LG Ultrafine 5k, est la dépendance aux commandes physiques de l’écran plutôt qu’aux commandes logicielles MacOS – bien que certains puissent trouver cela préférable. Heureusement, cependant, le joystick de commande situé au bas de l’écran permet de passer très facilement d’un paramètre à l’autre, de modifier les entrées, de régler la couleur ou de faire tout ce dont vous pourriez avoir besoin dans le menu.

Les inconvénients

Faible densité de pixels

Si vous êtes habitué à la haute résolution des appareils Apple, en particulier quelque chose comme leur écran Studio 5k, le passage à un écran inférieur à 4k peut sembler une rétrogradation massive. Selon votre application, cela pourrait être le cas. L’écran Studio a ses mérites, avec une très haute résolution, de bonnes couleurs et une intégration MacOS. Il coûte également environ 1 000 $ de plus que le DualUp, a un rapport d’aspect standard et n’inclut pas un support aussi ergonomique et polyvalent. Si vous voulez vraiment une résolution plus élevée, vous pouvez l’obtenir avec l’écran du studio, mais si vous voulez maximiser certaines formes de productivité, le DualUp est la voie à suivre. Je n’ai également jamais eu de problème avec la densité de pixels inférieure du DualUp lorsque j’étais assis à une distance standard de mon moniteur.

Mat contre brillant

Cela entre en jeu principalement si vous souhaitez utiliser le DualUp aux côtés de l’écran intégré de votre MacBook et que vous ferez régulièrement des allers-retours entre les deux. Alors que les MacBook ont ​​des écrans brillants intégrés, le LG DualUp a un écran mat. Ni l’un ni l’autre n’est « bon » ou « mauvais », mais ils sont différents, et avoir un écran mat juste à côté d’un écran brillant pourrait faire apparaître les deux différents en fonction des conditions d’éclairage de la pièce. Ce n’est pas un facteur décisif pour moi, mais cela vaut certainement la peine d’en être conscient avant d’en choisir un.

Réflexions sur le LG DualUp (à droite) et l’écran M2 du MacBook Air (à gauche)

La prise de Netcost-security.fr

Le LG DualUP a ses avantages et ses inconvénients, mais il excelle dans son domaine de prédilection : la productivité. Le DualUP a été un outil extrêmement utile, qu’il s’agisse d’écrire avec beaucoup de matériel de référence, d’éditer des vidéos ou simplement pendant le multitâche général. Si vous recherchez un nouvel écran de jeu, bien sûr, cherchez ailleurs, mais si la configuration de votre bureau est axée sur la productivité, je ne peux pas penser à un autre moniteur qui corresponde à ce que le LG DualUp peut fournir.

Vous pouvez acheter le LG DualUp sur Amazon pour 690 $

