Dolby vs DTS : tout ce que vous devez savoir sur le son surround

L’audio n’est pas tangible pour beaucoup – mais un son vraiment bon vous entraîne encore plus dans l’action que les images en mouvement seules. Que vous recherchiez un son surround pour votre système audio, améliorez la qualité audio de votre nouveau vidéoprojecteur ou souhaitiez vous projeter au cœur de l’action pour de véritables sessions de jeu : à un moment donné, vous serez confronté au Dolby et au DTS. Nous vous dirons ce qui différencie les deux marques.

Contenu:

Notions de base : qu’est-ce que Dolby et DTS ont en commun ?

Dolby Labs et DTS (abréviation de Digital Theater Systems) fournissent des technologies de compression audio. Ils permettent aux cinéastes de presser un son surround complet sur Blu-ray, DVD ou en streaming en ligne sur Netflix, Amazon Prime et Co. pour économiser de l’espace de stockage.

Dolby est une puissance domestique dans le cinéma – et fournit non seulement du son mais également des formats d’image propriétaires. (Photo : Dolby Labs)

« D’accord », vous pensez peut-être, « donc c’est comme MP3 – il enlève juste une partie du son et rend le fichier plus petit. Affaire close. » Mais ce n’est pas si simple après tout. Le diable est dans les détails techniques.

Les deux sociétés compriment les pistes audio différemment.

DTS encode à un débit binaire plus élevé, c’est pourquoi de nombreux audiophiles le considèrent comme le meilleur format de compression. C’est évident au premier abord, car plus il y a d’informations audio, plus le son est proche de la bande originale.

Dolby Labs, quant à lui, affirme que ses propres technologies audio offrent au moins le même son avec moins d’espace de stockage. Vous avez juste les codecs audio les plus efficaces.

DTS veut être proche de la qualité studio grâce au débit binaire élevé. (Photo : Pexels)

Parce que Dolby et DTS sont en concurrence, ils se surpassent également en termes de nouveaux formats audio immersifs. Le système surround 5.1 est dépassé depuis longtemps, remplacé par davantage de haut-parleurs, un son d’en haut ou de nouveaux mixages sonores en direct pour un son cinéma dans le salon.

La question se pose naturellement : faut-il se décider sur l’un des formats ? Et faut-il toujours que ce soit le dernier format audio ?

Dolby et DTS sont-ils compatibles entre eux ?

Dolby et DTS sont des concurrents directs et par conséquent non compatibles.

Pour vous, en tant que cinéphile, cependant, cela peut ne pas être décisif. D’une part, tous les films sur Blu-ray et DVD ainsi que les services de streaming ont un signal stéréo gratuit.

D’autre part, la plupart des lecteurs Blu-ray disponibles dans le commerce sont compatibles avec Dolby et DTS. Lors de l’achat d’un nouvel appareil, un rapide coup d’œil à la fiche technique suffit pour déterminer si le nouveau lecteur prend en charge les deux.

Incidemment, DTS est également utilisé sur la Xbox Series S|X. Pour les joueurs, ce système a l’avantage sur Dolby.

Quels films et séries prennent en charge quel format ?

Acheter/posséder un lecteur prenant en charge les deux formats concurrents vous épargnera les nerfs lors de la prochaine étape. Selon le studio, l’équipe de tournage et parfois même l’édition du disque, cela dépend si un Blu-ray ou un DVD utilise des pistes audio Dolby ou DTS pour le son surround.

blu-ray.com est un premier arrêt si vous souhaitez en savoir plus sur les formats audio pris en charge par votre nouveau film. Dune est dans le camp Dolby… (Avec des images de blu-ray.com)

Le dos des pochettes renseigne sur les formats du disque. Pour éviter les surprises lors de vos achats, vous pouvez parcourir pratiquement toutes les sorties de disques qui sont apparues sur blu-ray.com.

Les anciens formats sont généralement compatibles vers le haut. Cela indique : si un film n’offre qu’un son 5.1, votre lecteur compatible 7.1 peut toujours diffuser le son spatial. Cependant, vous devez alors vous passer de quelques canaux supplémentaires et d’une résolution audio plus élevée.

… tandis que Jurassic Park, en tant que pionnier du DTS, livre ce format en conséquence. (Avec des images de blu-ray.com)

L’inverse n’est pas vrai. Un nouveau codec n’est pas compatible avec l’ancien matériel. La seule exception concerne les premiers formats surround 5.1, qui ont toujours un son stéréo analogique non crypté. En fait, ceux-ci ne sont plus pertinents.

Les principaux services de streaming, en revanche, ne facilitent pas la tâche des téléspectateurs. Netflix propose une sélection de films et de séries en Dolby Digital Plus avec un son 5.1. Disney+ prend également en charge cette norme ainsi que Dolby Atmos. Amazon Prime peut également être trouvé dans l’entrepôt Dolby.

Les systèmes surround en un coup d’œil

Doby et DTS se battent pour les clients d’une part et contre le temps d’autre part. Bon nombre des nouveaux formats propriétaires ne se trouvent que dans le segment haut de gamme. D’autre part, il existe des brevets expirés, de sorte que de nombreux formats Dolby et DTS sont librement accessibles.

La configuration 5.1 classique de trois haut-parleurs pour la gauche, le centre et la droite ainsi que l’arrière gauche et droite. Plus les caissons de basses. (Image : Wiki Commons)

En conséquence, cela indique que de nombreux systèmes surround bon marché et toute une gamme de formats Dolby et DTS inondent le marché.

Vous savez déjà comment savoir quel DVD, Blu-ray ou service de diffusion en son surround propose spécifiquement. Il est temps de décomposer brièvement les formats actuels que l’industrie utilise.

Avec Dolby, les choses sont assez simples. Dolby Digital et Digital Plus sont les formats de base. Cependant, Dolby True HD a une résolution beaucoup plus élevée, c’est pourquoi il n’est disponible que physiquement sur disque (ou après téléchargement d’un film). Dolby Atmos représente le fer de lance du nouveau son surround.

nom du format, affectation des canaux taux d’échantillonnage

Remarques Dolby numérique, 5.1 640 kbit/s max.

courant sur DVD Dolby Digital Plus, 7.1 1,7 Mb/s max.

Services de streaming comme Netflix Dolby True HD, 7.1 24,5 Mb/s max.

Disques Blu-ray Dolby Atmos, 7.2.1 1,5 Mo/s Formats de son Dolby actuels

DTS – un concurrent avec des avantages

Les formats DTS sont moins importants et se caractérisent principalement par le débit binaire plus élevé avec lequel ils stockent le son. Avec Digital Surround, DTS propose une version de base qui enregistre en 5.1 canaux.

Le DTS-HD est disponible en configurations Haute Définition et Master Audio. Les haut-parleurs sont une configuration 7.1 classique, mais les deux variantes diffèrent radicalement en termes de résolution sonore. 6 Mb/s contre 24,5 Mb/s est un saut énorme que Dolby n’utilise pas dans les deux cas.

DTS:X est le format le plus avancé techniquement. Avec 30 haut-parleurs et 2 subwoofers, il crée un son surround dynamique que Dolby ne peut actuellement pas égaler.

nom du format, affectation des canaux taux d’échantillonnage

Remarques Surround numérique DTS, 5.1

[frei verfügbar] 1,65 Mo/s max.

limité à 768 ko/s sur DVD DTS-HD Haute Définition 7.1 6 Mo/s max. Audio maître DTS-HD, 7.1 24,5 Mb/s max.

Disques Blu-ray DTS:X, jusqu’à 30,2 1,5 Mo/s Formats audio DTS actuels

Les meilleurs formats : Dolby Atmos vs DTS:X

Les derniers formats de son surround sont appelés Dolby Atmos et DTS:X. Les deux ont le but, un encore plus crédible générer un son surround.

Et de telle sorte que le bruit ne semble pas seulement venir de l’avant, du côté ou de l’arrière. Mais aussi d’en haut. Dans une certaine mesure, les spectateurs sont assis dans une « bulle sonore ». De plus, les formats peuvent « déplacer » des objets en temps réel indépendamment des canaux sonores.

Un enregistrement Dolby Atmos : Le codec stocke la voix en tant qu’objet et peut déplacer ce corps sonore individuellement. (Photo : Dolby Labs)

Un hélicoptère vous survole au lieu de gauche ou de droite ; une météorite qui tombe semble tomber de haut en bas. Une fois que vous avez fait l’expérience de ce son immersif, vous ne voulez probablement pas revenir à un son surround « plat ».

Les deux sociétés y parviennent de différentes manières. En plus des haut-parleurs à hauteur d’assise, Dolby Atmos ajoute également des haut-parleurs à la configuration surround qui émettent leur son vers ou depuis le plafond. Cela crée l’impression qu’une certaine quantité de son vient d’en haut.

Dolby Atmos calcule ce qui peut y être entendu en temps réel – et peut calculer jusqu’à 128 objets sonores.

L’avantage?

Vous pouvez étendre votre configuration 5.1 ou 7.1 existante avec Dolby Atmos, ce qui est facile sur le portefeuille. Les deux haut-parleurs supplémentaires se retrouvent en deuxième position dans la nomenclature : 5.2.1 ou 7.2.1. Donc, cinq ou sept haut-parleurs – un haut-parleur vers le haut – et un subwoofer.

DTS:X avec plus de haut-parleurs

DTS:X crée cette bulle de son sans haut-parleurs supplémentaires grâce à un mélange techniquement habile des canaux surround. Contrairement à Dolby Atmos, vous pouvez les régler individuellement et ainsi adapter encore plus précisément l’expérience sonore à vos besoins.

La configuration maximale des haut-parleurs est de 30 haut-parleurs plus deux subwoofers – ainsi, votre home cinéma peut rivaliser avec n’importe quelle salle de cinéma. DTS:X ne se contente pas d’envoyer les pistes sonores aux canaux mais calcule pour chaque objet où il peut être entendu et à quel volume. En d’autres termes : plus il y a de haut-parleurs, plus la localisation est précise.

Dolby ou DTS – qu’est-ce qui est le mieux maintenant ?

Nous ne sommes pas des musiciens de studio ou des producteurs de musique, mais « seulement » des cinéphiles avec un penchant pour la technologie. Dès lors, on ne peut que répondre à la question du « mieux » entre DTS et Dolby Solomonic. DTS a le taux d’échantillonnage le plus élevé sur papier et offre un son surround immersif simple avec DTS:X.

Dolby, d’autre part, est plus flexible en ce qui concerne les configurations d’enceintes, offre des codecs audio plus efficaces et, avec Dolby Atmos, a probablement le son spatial le plus convaincant actuellement disponible.

Dans tous les cas, il est recommandé d’avoir un récepteur et un lecteur que les deux concurrents prennent en charge de manière égale. Ensuite, vous n’avez pas à vous creuser la tête et pouvez faire ce que veulent les deux fabricants : vous plonger dans le film ou la série avec les deux oreilles.