Le Nvidia RTX 4070 Ti pourrait être lancé le 5 janvier

Moulin à rumeurs : Suite à des rumeurs plus tôt cette semaine selon lesquelles Nvidia allait rebaptiser son RTX 4080 12 Go « non lancé » en tant que la RTX 4070 Ti et le publier en janvier, un autre leaker a soutenu cette affirmation tout en réduisant la date de lancement au 5 janvier.

Les dernières nouvelles sur le changement de nom par Nvidia du RTX 4080 12 Go proviennent d’un leaker fiable MEGAsizeGPU. Ils ont soutenu les affirmations de Kopite7kimi du début de la semaine selon lesquelles Nvidia utilisera le nom RTX 4070 Ti, ce que nous attendions, et sera lancé en janvier.

MEGAsizeGPU pense que la prochaine entrée Lovelace arrivera le 5 janvier. D’autres sources affirment que Nvidia dévoilera le RTX 4070 Ti le 3 janvier, lèvera l’embargo sur les révisions le 4 janvier et lancera un jour plus tard. Nous entendons depuis longtemps que la nouvelle carte atterrira lors du CES 2023. L’événement commence officiellement le 5 janvier, donc les dates annoncées s’alignent.

MEGAsizeGPU a également inclus une capture d’écran montrant prétendument le modèle de conception de la boîte du RTX 4070 Ti. Il ne répertorie que les fonctionnalités que nous connaissons déjà, telles que DLSS 3.0, plutôt que toutes les caractéristiques, mais nous nous attendons à ce qu’elles soient inchangées par rapport au RTX 4080 12 Go : un GPU AD104 complet, 12 Go de GDDR6X @ 21 Gbps, 192- bus mémoire bit et bande passante jusqu’à 504 Go/s.

Sur la base des graphiques publiés par Nvidia avant de lancer le RTX 4080 12 Go, la carte est environ 30 % plus lente que la version 16 Go qui arrive le 16 novembre. En supposant que les caractéristiques restent inchangées, le RTX 4070 Ti devrait offrir les mêmes performances.

Le montant que Nvidia a l’intention de facturer pour le RTX 4070 Ti reste incertain. Le RTX 4080 12 Go allait avoir un PDSF de 899 $, ce qui a mis les gens si en colère en premier lieu, et le RTX 3070 Ti a été lancé à 599 $, nous avons donc pu voir un prix entre ces chiffres.

Nvidia sait également qu’AMD a récemment dévoilé les Radeon RX 7900 XTX et RX 7900 XT, à 999 $ et 899 $, respectivement. L’équipe verte sait qu’elle devra tarifer le RTX 4070 Ti de manière compétitive si elle veut reconquérir d’anciens fans déçus par le lancement de Lovelace jusqu’à présent.