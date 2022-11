Mujjo a trois nouvelles façons de garder vos accessoires MacBook et Apple organisés et protégés

Le célèbre fabricant d’accessoires Mujjo est sorti aujourd’hui avec trois nouveaux produits pour garder tout votre équipement Apple sous contrôle. Le portefeuille, l’étui technique et le kit technique offrent un rangement et une protection bien pensés en polyester imperméable et en cuir végétalien.

Mujjo a lancé ses derniers accessoires Apple aujourd’hui sur son site Web et a partagé les détails dans un communiqué de presse :

« Organisez et transportez vos essentiels technologiques et commerciaux avec style avec le Portfolio, Tech Case

et kit technique.

Conçus pour une organisation facile, ils gardent votre technologie sûre et sécurisée, ainsi que

assurant un accès rapide à exactement ce dont vous avez besoin. Chacun est fabriqué avec un tissu imperméable créé à partir de plastiques recyclés, ils sont donc légers et durables. Ils ont également une doublure imperméable, protégeant votre technologie par tous les temps.

Convient jusqu’à 16″ MacBook Pro

Plusieurs poches internes pour une organisation facile

Polyester imperméable léger de qualité supérieure avec garniture en cuir végétalien

Existe en noir et bleu marine

Prix ​​: 95 $

Organisation facile des chargeurs, adaptateurs, câbles, AirPods, etc.

Séparateurs internes et poches élastiques à double sens

S’ouvre largement pour un accès facile

Poche extérieure zippée

Cuir végétalien imperméable avec doublure en nylon recyclé

Existe en noir et bleu marine

Prix ​​: 75 $

Le petit sac qui fait une grande différence

Parfait pour Conclusion les petites choses qui comptent

S’ouvre à plat pour un accès facile à votre équipement

Poche extérieure à accès rapide avec fermeture magnétique

Les poches élastiques gardent tout organisé

Poche centrale stylo/Apple Pencil

Cuir végétalien imperméable et doublure en nylon recyclé

Existe en noir et bleu marine

Prix ​​: 55 $

