Google One VPN arrive sur ordinateur avec les applications Mac et Windows

Suite à la disponibilité d’iOS plus tôt cette année, le VPN Google One est désormais disponible pour Mac et Windows via de nouvelles applications de bureau.

Le VPN Google One est disponible pour les abonnés au forfait « Premium » de 2 To ou plus, qui est supérieur au forfait « Basique » de 100 Go (1,99 $/mois ou 19,99 $/an) et « Standard » de 200 Go (2,99 $/mois ou 29,99 $/ année).

Outre le stockage et le VPN, l’abonnement requis de 9,99 $ par mois (99,99 $ par an) peut être partagé avec jusqu’à cinq utilisateurs, offre un meilleur support client et 10 % de retour sur le Google Store. Le dernier avantage est Google Workspace Premium, à commencer par des appels Meet de groupe plus longs, la diffusion en direct YouTube, l’enregistrement et la suppression du bruit.

Les applications Mac et Windows pour le VPN peuvent être installées directement à partir du site Web de Google One en accédant à Avantages > Protection VPN pour plusieurs appareils > et Télécharger l’application. Cliquez ensuite sur VPNbyGoogleOneSetup.exe ou VPNbyGoogleOne.dmg pour démarrer le processus d’installation.

Certains utilisateurs pourront télécharger les applications à partir d’aujourd’hui, et une disponibilité complète est attendue dans les prochains jours.

Une clé VPN avec des signaux qui rayonnent dans le coin supérieur gauche et une coche verte apparaîtra dans votre barre des tâches Windows ou la barre de menus macOS. Cela ouvre une petite fenêtre pour activer/désactiver le réseau privé virtuel. Chaque utilisateur Google One (y compris ceux de votre groupe familial) peut avoir jusqu’à six appareils utilisant le VPN.

Sur les appareils Apple, vous avez besoin de macOS 11+ et de matériel Intel ou Apple Silicon (série M), tandis que la prise en charge du processeur Windows 10+ et 64 bits (pas de 32 bits ou ARM) est requise. Plus de détails seront disponibles ici, tandis que la disponibilité des pays est la suivante : Autriche, Australie, Belgique, Canada, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Islande, Irlande, Italie, Japon, Mexique, Pays-Bas, Norvège, Corée du Sud, France, Suède , Suisse, Taïwan, Royaume-Uni, États-Unis.

Le VPN Google One se concentre sur le masquage de votre trafic et de votre adresse IP, la réduction du suivi en ligne et la protection des réseaux Wi-Fi publics et autres réseaux non sécurisés. La société affirme qu’elle « n’utilisera jamais votre connexion VPN pour suivre, collecter ou vendre votre activité en ligne ».

La seule information enregistrée et liée à vous est votre niveau d’utilisation. Cette utilisation est classée comme faible, moyenne ou élevée. Une journalisation agrégée ou anonymisée est également effectuée pour garantir la qualité du service.

Dans les semaines à venir, Google publiera un audit indépendant mis à jour qui couvre les implémentations Windows et Mac du VPN.

Découvrez Netcost-security.fr sur YouTube pour plus d’informations :