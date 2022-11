Sonic Frontiers : comparaison directe des versions PS5 et Nintendo Switch

Sonic Frontiers, la nouvelle aventure d’action et de plate-forme en monde ouvert Blue Hedgehog de Sega est désormais disponible sur toutes les plates-formes de jeu actuelles, du PC aux consoles PlayStation et Xbox, y compris son propre port pour Nintendo Switch. Une version, celle de Switch -a priori, la plus sobre en termes de qualité visuelle et de performances- qui a été comparée à celle de la PS5, qui, avec la Xbox Series X et sur les PC milieu de gamme, sont les plus attractives en le visuel. C’est ainsi que le recueille le média GameXplain, qui a publié une vidéo comparative entre les deux versions que vous pouvez voir ci-dessous.

Sonic Frontiers est mis à l’épreuve sur PS5 et Switch

Ainsi, à première vue, on peut déjà voir que la version de Sonic Frontiers pour PlayStation 5 est supérieure à tous égards à la version du jeu Sonic Team pour Nintendo Switch. A tel point qu’il affiche une résolution plus élevée, ainsi qu’une fréquence d’images par seconde (60 ips) plus élevée que sur Switch, où ses performances ont été réduites à 30 ips, comme c’est souvent le cas avec ce type de port.

Au-delà du fait que Sonic Frontiers bouge plus vite sur PS5, on peut aussi voir que les textures sur Switch sont beaucoup plus plates et que les modèles sont un peu plus simples, y compris ceux de Sonic. D’autres éléments tels que la végétation ont été diminués dans l’hybride Nintendo, ce qui donne des paysages moins luxuriants.

Bien sûr, dans les deux cas on peut observer un effet popping marqué, qui n’est autre que l’apparition soudaine d’éléments à l’écran au loin, chose qui se remarque un peu plus sur Switch mais que la PS5 ne peut éviter non plus. Pour le reste, Sonic Frontiers maintient le type sur Nintendo Switch contre une version nettement supérieure comme celle sur PS5.

Ne manquez pas notre analyse de Sonic Frontiers via le lien suivant, « le meilleur épisode de la saga en trois dimensions —avec la permission de Sonic Colors— depuis le classique Sonic Adventure pour Dreamcast ».

Source | GameXplain via Nintendo Life