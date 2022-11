The Dark Souls 2d Rejeté Par Bandai Namco Se Dévoile

Thomas Feichtmeir, l’artiste renommé derrière des jeux comme Blasphemous, Mummy Demastered ou Song of Conquest, a partagé une image du Dark Souls 2D sur lequel il a déjà travaillé. Selon Feichtmeir, le projet a été proposé à Bandai Namco il y a 6 ans et en raison d’un accord de confidentialité, il n’avait pas pu en parler jusqu’à aujourd’hui.

L’idée était de transformer Dark Souls 3 en une metroidvania 2D qui respire l’amour du pixelart. « Nous avons créé l’image en 2016 parce qu’à l’époque tout le monde voulait jouer à une metroidvania 2D qui était cool et de style soul. Le genre soul était nouveau et il y avait une soif de jeux comme ça », explique Feichtmeir. « Bien sûr, nous avons proposé à Bandai Namco. Il existe de nombreuses présentations et propositions de ce type, mais seules quelques-unes finissent par devenir des jeux. C’est une pratique courante dans l’industrie. »

L’artiste précise que From Software n’a pas été impliqué dans la décision, puisque la propriété intellectuelle appartient à Bandai Namco et qu’ils ne l’ont proposée qu’à elle. Il admet également ne pas connaître les raisons pour lesquelles il a été jeté, mais en tout cas, cette expérience n’a pas été vaine et a servi à donner naissance à de nombreuses idées et conceptions qu’il finira par pouvoir capturer plus tard. « Beaucoup de gens ont fait remarquer que cela ressemblait beaucoup à Blasphemous, ce qui est vrai et a beaucoup de sens, puisque j’ai fini par travailler sur ce jeu quelques années plus tard. »

Autres âmes 2D

Bien qu’en son temps nous aurions tué pour un Souls 2D, la vérité est qu’au fil du temps toutes sortes de propositions sont apparues pour étancher notre soif. Salt and Sanctuary, Hollow Knight, Blasphemous lui-même, Ender Lilies… Il y a quelque temps nous avons même fait un reportage sur le 5 Souls 2D à ne pas manquer. Mais quels démons. Pourquoi nous tromper ? Malgré tout, nous tuerions toujours pour une version 2D de Dark Souls 3 qui a donné vie à l’image de Feichtmeir. Nous n’aurons jamais assez d’âmes.