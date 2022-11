Disney + a ajouté 12 millions d’abonnés au dernier trimestre mais n’a toujours pas atteint les attentes en matière de revenus

En un mot : Disney a continué à ajouter des abonnés à ses trois services au cours du dernier trimestre, Disney+ dépassant les attentes grâce aux 12 millions de nouveaux abonnés qu’il a attirés. Malgré les chiffres impressionnants, la société a manqué ses attentes de revenus de près d’un milliard de dollars, mais l’arrivée imminente du niveau financé par la publicité et du magasin de marchandises exclusives pourrait contribuer à améliorer ses futurs résultats.

Pour le dernier trimestre de son exercice 2022, Disney+ a ajouté 12 millions de nouveaux abonnés, portant son nombre total d’abonnés à 164,2 millions. La société sera probablement satisfaite de l’ampleur de cette augmentation, étant donné qu’elle ne devait ajouter que 9,5 millions de nouveaux abonnés.

Disney + a encore un long chemin à parcourir avant d’atteindre Netflix et ses 223,09 millions d’abonnés, mais la société affiche un nombre total d’abonnements plus élevé que son rival en comptant les trois services de streaming Disney. Les abonnés ESPN sont passés de 22,8 millions à 24,3 millions, tandis que Hulu a augmenté d’un million à 47,2 millions. Cela porte le total global à 235,7 millions, contre 221 millions au troisième trimestre. Il a également dépassé le chiffre prévu par la société de 233,8 millions.

C’est le deuxième trimestre consécutif où Disney a enregistré des nombres globaux plus élevés que Netflix, bien que ce dernier ait fait valoir que Disney confond les abonnements avec les abonnés – comme dans, une personne pourrait être comptée comme trois abonnés si elle a des abonnements à Disney +, Hulu et ESPN.

Une attente manquée par Disney était les revenus. Les 20,15 milliards de dollars qu’il a rapportés au cours de la période se terminant le 1er octobre ont augmenté de 9% par rapport au même trimestre un an plus tôt, mais Wall Street recherchait une augmentation de 15% des revenus en glissement annuel à 21,3 milliards de dollars.

Le 8 décembre, Disney + lance son niveau financé par la publicité, qui abaisse le prix de l’abonnement de 10,99 $ par mois à 7,99 $. Il proposera également des packages combinant Disney +, ESPN et Hulu avec des publicités. Le niveau financé par la publicité de Netflix a commencé la semaine dernière et coûte 7 $ par mois.

Disney + teste également une nouvelle fonctionnalité qui permet aux abonnés d’acheter des produits Star Wars, Marvel, Disney Animation Studios et Pixar directement à partir des pages détaillées de certains films, séries et courts métrages, écrit TechCrunch.

Disney + continue d’attirer des abonnés avec des contenus originaux tels que Andor, She-Hulk, etc. L’année prochaine verra plus de nouveaux spectacles Star Wars et Marvel, et le service deviendra la maison internationale pour les nouveaux épisodes de Doctor Who.