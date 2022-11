God of War Ragnarok découvre l’infinité de changements et d’améliorations de son patch day 1

God of War Ragnarok, la nouvelle aventure de Kratos et Atreus pour PS4 et PS5 est là, un jeu vidéo qui vient précédé de critiques plus que favorables et est prêt à se battre pour être le meilleur jeu de l’année contre d’autres excellents titres. Et profitant de sa sortie finale sur les consoles PlayStation, ses créateurs de Sony Santa Monica ont publié une note avec les nombreuses améliorations et changements du patch day 1, avec plus de 160 bugs corrigés. Tout cela à travers la version 02.00 déjà disponible et que nous détaillons ci-dessous.

Toutes les améliorations du patch God of War Ragnarok day 1

Ainsi, et dans le but d’offrir aux joueurs la meilleure version possible de God of War Ragnarok au moment de sa sortie, une mise à jour généreuse a déjà été publiée qui comprend tout ce qui suit. Bien sûr, avant d’accéder aux notes officielles de ses créateurs via sa page officielle, il convient de noter que certaines descriptions contiennent des spoilers pour le jeu.

Pour commencer, les joueurs de God of War Ragnarok sur PS5 reçoivent des améliorations de vibration haptique du DualSense, tandis que sur PS4, un bug a été corrigé qui ralentissait le chargement du monde, entraînant des problèmes graphiques. De plus, une erreur détectée dans le chargement des parties sauvegardées pouvant provoquer des plantages du jeu a été corrigée.

D’autre part, les nombreuses options d’accessibilité reçoivent quelques améliorations, tandis que de légères corrections ont été appliquées dans la section des langues disponibles. N’hésitez pas à consulter le reste des améliorations et corrections mineures sur la page Santa Monica Studios, même si comme on dit, il faut faire attention à certains spoilers de l’intrigue. Bien sûr, pour profiter du mode photo, nous devrons attendre encore un peu. Comme d’habitude, toutes ces améliorations seront installées automatiquement lorsque vous démarrerez le jeu avec la console connectée à Internet.

Source | Studio Santa Monica