Triviaverse est un nouveau jeu-questionnaire rapide de Netflix auquel vous pouvez jouer avec un ami

En bref : Triviaverse est une nouvelle expérience interactive de jeu-questionnaire qui se déploie aujourd’hui sur Netflix. Il est décrit comme un jeu-questionnaire rapide divisé en trois tours de difficulté croissante. Les joueurs rencontreront une vaste gamme de questions et de catégories, y compris la culture pop, l’histoire, les films, la musique, les sports, la télévision et la science (entre autres), et vous pouvez jouer en solo ou en tête-à-tête contre un autre passionné de trivia dans une bataille au tour par tour. .

Vous voudrez répondre correctement à autant de questions que possible en une seule minute pour obtenir le meilleur score possible. Les réponses sont enregistrées sur un D-pad comme indiqué dans la bande-annonce officielle. Des points bonus seront distribués pour des séries de réponses correctes. La personne avec le score le plus élevé à la fin est déclarée gagnante.

Au fur et à mesure que vous affinez votre base de connaissances, vous aurez la possibilité de débloquer des badges basés sur les réalisations tels que diplômé préscolaire, devineur chanceux, simple mortel, cerveau d’oiseau, super nerd, génie certifié et Triviaverse God. Il n’est pas clair si les développeurs ont mis en place une protection anti-spam (par exemple, pour empêcher quelqu’un de zoomer sur les questions aussi rapidement que possible tout en spammant un seul bouton et en sautant pour un score décent).

Netflix a publié une liste d’appareils compatibles sur son centre d’aide. Notamment, certains appareils populaires comme l’Apple TV ne sont pas compatibles pour le moment.

Netflix n’est pas étranger aux anecdotes. Plus tôt cette année, la société a lancé une série de jeux-questionnaires interactifs basés sur la narration appelée Trivia Quest. Un jeu-questionnaire interactif antérieur intitulé Cat Burglar demande aux joueurs de répondre correctement aux questions pour «aider Rowdy le chat à échapper à Peanut the Security Pup pour voler des peintures prisées».

Triviaverse se déploie aujourd’hui en neuf langues dont l’anglais, l’espagnol, le portugais, le français, l’allemand, l’espagnol, l’italien, le coréen et le japonais.

