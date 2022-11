Ce sont les chiffres vertigineux de Call of Duty: Modern Warfare 2 en seulement 10 jours

Call of Duty : Modern Warfare 2 continue de battre des records. Activision Blizzard a rapporté que le titre avait généré plus d’un milliard de dollars de ventes, 10 jours seulement après sa sortie. Le précédent record était détenu par Black Ops 2, qui a réussi à atteindre ces chiffres après 15 jours sur le marché. Les joueurs ont déjà profité de plus de 200 heures et 1 milliard de jeux sur toutes les plateformes.

« Nos développeurs, ainsi que toute l’équipe d’Activision Blizzard, sont l’épine dorsale de notre engagement inébranlable à servir des centaines de milliers de joueurs à travers le monde », a déclaré Bobby Kotick, PDG d’Activision Blizzard. « Je suis fier des efforts extraordinaires de nos équipes Call of Duty et des records que nous avons atteints avec Modern Warfare 2. Connecter le monde par le plaisir, le plaisir et la compétition la plus excitante est la clé de notre succès. Modern Warfare 2 a livré cela à des millions de joueurs plus rapidement et avec une plus grande satisfaction que jamais. »

Parmi les records atteints, on trouve le fait qu’il a été le produit de divertissement le plus puissant de 2022 à ses débuts : un total de 800 millions de dollars provenant des ventes de ses trois premiers jours sur le marché. N’oubliez pas non plus que Call of Duty: Warzone 2.0 sortira le 16 novembre

« L’incroyable état de forme que connaît Modern Warfare 2 est le reflet direct de l’énergie et de la passion de la communauté Call of Duty », a ajouté Johanna Faries, directrice générale de la série. La directive a affirmé que l’entreprise « est motivée » pour être à la hauteur de « la meilleure communauté du monde ».

Le Call of Duty de 2023, une extension payante de Modern Warfare 2 ?

Au cours des dernières heures, Activision Blizzard a confirmé qu’en 2023, il y aura un épisode complet de Call of Duty, mais le journaliste Jason Schreier a déclaré qu’il s’agissait d’une extension premium payante pour Modern Warfare 2. Selon ses sources, ce produit développera Sledgehammer, tandis que le 2024 est en charge de Treyarch.

Call of Duty : Modern Warfare 2 est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Analyse dans Netcost.

Source | BusinessWire