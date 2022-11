La PS5 n’est pas en store et on parle déjà d’une version Slim

Ce Noël, il est temps de se serrer la ceinture et de commencer à économiser. Car selon les dernières fuites de divers initiés et leakers, en plus du PlayStation VR 2 (déjà avec un prix et une date de sortie définitifs), une PS5 Slim sera également lancée en 2023. Selon diverses sources recueillies par Forbes, Sony cherche depuis un certain temps à réduire la taille et le poids de la console, c’est pourquoi il a complètement repensé l’intérieur des consoles actuelles il y a quelques mois, comme nous l’avons trouvé dans cette maison.

Le nouveau modèle, connu pour l’instant sous le nom de « châssis D », ne serait pas mis en vente sous un nom particulier. Pas de Slim ni de Pro, elle se lancerait directement comme une PlayStation 5 standard et remplacerait toutes les actuelles. La documentation gérée par les sources de Forbes indique qu’il commencera à être produit en avril 2023 et atteindra les stores vers septembre. À leur tour, les versions existantes dans les stores aujourd’hui cesseraient leur production en octobre et disparaîtraient en novembre.

Les changements de la nouvelle PS5

Parmi les nouveautés que ces nouvelles PS5 intégreront, elles auront besoin de moins de tension, elles chaufferont moins et elles disposeront d’un disque dur amovible (et donc facilement interchangeable). Au niveau de la conception, l’intention de débarrasser les utilisateurs du support encombrant avec lequel ils viennent actuellement se démarque également. Cette version ne coûtera pas plus cher, mais il ne faut pas oublier que Sony a augmenté le prix de la PlayStation 5 de 50 euros il y a quelques mois. Cette dernière décision semble mieux comprise avec un tel changement de châssis à l’horizon.

Pour offrir un peu plus de contexte, la PlayStation 4 a été mise en vente le 29 novembre 2013, recevant une version Slim le 15 septembre 2016 (presque trois ans plus tard). Si la nouvelle PS5 est confirmée, Sony aurait suivi les mêmes échéances (2020-2023), même si dans ce cas l’entreprise ne semble pas avoir l’intention d’augmenter la puissance graphique de la machine. Pour l’instant, la PS5 Pro devra attendre.