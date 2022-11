Présentation de Gimmighoul, le nouveau pokémon fantôme de Pokémon Scarlet et Violet

Les Gimmighouls se cachent parmi les ruines de la nouvelle région de Pokémon Scarlet et Violet, Paldea. Masqués comme un cercueil, ils sont prêts à tendre une embuscade à ceux qui tombent dans leur piège.

Sprigatito, Fuecoco et Quaxly ne sont pas les seules stars de Pokémon Scarlet et Violet, des titres qui arriveront le 18 novembre en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour attirer l’attention en ces heures, c’est Gimmighoul, un nouveau coffret pokémon de type Ghost, récemment apparu dans une vidéo publiée par la chaîne YouTube officielle de Pokémon. « Les Gimmighouls se cachent dans toute la région de Paldea, attendant que quelqu’un s’approche d’eux » peut-on lire dans la description de la vidéo. « Le professeur Zim et le professeur Willow se sont associés pour trouver un moyen d’en attraper un. Ne manquez pas la prochaine mise à jour pour en savoir plus sur les résultats de leurs recherches. »

La présence de Gimmighoul dans Pokémon Scarlet et Violet est intimement liée à Pokémon GO : à l’occasion du Community Day dédié à Dratini, joueurs et joueuses ont eu l’occasion de remarquer un étrange pokémon. The Pokémon Company a ensuite publié un site teaser présentant un coffre rouge éclairé dans le noir. D’où l’annonce officielle de ces dernières heures via la vidéo YouTube évoquée plus haut. Pour être honnête, Gimmighoul était déjà apparu au passage dans la vidéo diffusée en octobre dernier axée sur le gameplay de Pokémon Scarlet et Violet. Lors de la phase de mode photo du jeu, il est possible de repérer ses antennes à peine visibles derrière l’interface utilisateur. Un effort considérable, qui montre pourtant à quel point la communauté de fans est attentive.

Les Gimmighouls se cachent parmi les ruines de la nouvelle région de Pokémon Scarlet et Violet, Paldea. Masqués comme un cercueil, ils sont prêts à tendre une embuscade à ceux qui tombent dans leur piège. Mais n’ayez crainte : malgré leur appartenance au type Spectre, les Gimmighoul ont un design vraiment doux et mignon, comme l’enseigne la tradition Pokémon. Un peu comme Greavard, un autre monstre inédit de type Ghost révélé ces dernières semaines.