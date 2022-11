Une transfusion révolutionnaire de sang cultivé en laboratoire a été réalisée pour la première fois

Des scientifiques et des médecins britanniques ont effectué les deux premières transfusions au monde avec du sang cultivé en laboratoire. Les objectifs de la recherche révolutionnaire.

Pour la première fois dans l’histoire de la médecine, une transfusion de sang cultivé en laboratoire a été réalisée. Il ne s’agissait pas d’une intervention vitale sur un patient dans le besoin, mais d’un essai clinique révolutionnaire sur des personnes en bonne santé visant à déterminer l’innocuité et l’efficacité du sang cultivé dans des tubes à essai. L’objectif, pour le moment, est d’obtenir des réserves de sang dédiées aux personnes présentant des groupes sanguins très rares ou des conditions de résistance qui, en cas de besoin, comme la présence d’une anémie falciforme, trouveraient très difficilement un donneur. En fait, il n’existe pas de système AB0 unique connu de tous ; il suffit de penser que la Société internationale de transfusion sanguine en reconnaît des dizaines de différents. Le dernier a été récemment découvert et est le groupe sanguin Er (en particulier ses variantes Er4 et Er5). Dans un futur lointain, si la procédure devenait « industrielle » et que les coûts diminuaient significativement, grâce au sang cultivé en laboratoire, le précieux fluide biologique pourrait être obtenu sans toujours devoir passer par le bon cœur des donneurs. , aujourd’hui absolument indispensables pour sauver des vies et ne pas fragiliser les systèmes de santé.

La première transfusion au monde de sang cultivé en laboratoire a été réalisée par une équipe de recherche britannique dirigée par des scientifiques du NHS Blood and Transplant (NHSBT) et de l’Université de Bristol, qui ont collaboré étroitement avec des collègues de l’Université de Cambridge, le National Institute for Health and Care Research (NIHR), le Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust et le Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust. Les scientifiques, dirigés par le professeur Ashley Toye, professeur de biologie cellulaire à l’école de biochimie de l’Université de Bristol, ont obtenu des échantillons de sang de donneurs du NHSBT. Ils ont ensuite isolé les cellules souches et les ont utilisées pour cultiver des globules rouges dans un laboratoire spécialisé NHS Blood and Transplant. Les bénéficiaires, tous des sujets sains, ont plutôt été recrutés par NIHR BioResource.

Au cours de l’essai clinique, au moins dix volontaires recevront deux petites transfusions sanguines à quatre mois d’intervalle. L’un sera composé de globules rouges réguliers provenant de donneurs, l’autre de globules rouges cultivés en laboratoire. Chaque mini-transfusion ne dépassera pas 5 à 10 millilitres (environ deux cuillères à café), comme l’indiquent les auteurs de l’étude, précisément parce qu’il est nécessaire de vérifier son innocuité et son efficacité. Pour obtenir le « produit fini », on part d’environ un demi-million de cellules souches qui deviennent 50 milliards de globules rouges en une vingtaine de jours de culture. Après filtration, 15 milliards de globules rouges sont obtenus prêts à être transfusés. À l’heure actuelle, des transfusions ont déjà été effectuées sur deux participants, qui sont en parfaite santé et n’ont eu aucun effet secondaire. Leur identité n’a pas été divulguée car il s’agit d’une étude « en aveugle » et est toujours en cours.

L’un des principaux objectifs des chercheurs est de vérifier combien de temps les globules rouges cultivés survivront dans le corps des receveurs. Tous devraient durer au moins 120 jours, car ils sont tous frais et jeunes. Lorsque le sang provient d’un donneur, les globules rouges sont naturellement d’âges différents. Avoir toujours tous les jeunes globules rouges peut, par exemple, réduire le nombre de transfusions dans un laps de temps donné, évitant l’accumulation de fer qui se produit chez ceux qui ont besoin de beaucoup de traitements, avec des conséquences potentiellement graves sur la santé. Des scientifiques britanniques ont suivi des globules rouges cultivés avec une substance radioactive (inoffensive) pour les étiqueter et déterminer leur survie après transfusion.

« Cette expérience stimulante et passionnante est un énorme tremplin pour produire du sang à partir de cellules souches. C’est la première fois que du sang cultivé en laboratoire provenant d’un donneur allogénique est transfusé et nous sommes ravis de tester le comportement des cellules à la fin de l’essai clinique », a déclaré le professeur Toye dans un communiqué de presse. « Cette recherche offre un réel espoir aux patients atteints de drépanocytose difficile à transfuser qui ont développé des anticorps contre la plupart des groupes sanguins de donneurs. Cependant, nous devons nous rappeler que le NHS a encore besoin de 250 dons de sang chaque jour pour traiter les personnes atteintes de drépanocytose et le chiffre est en augmentation », a fait écho le Dr John James Obe de la Sickle Cell Society. « Le besoin de dons de sang réguliers restera pour fournir la grande majorité des transfusions sanguines », a ajouté le scientifique.

Plusieurs autres études seront nécessaires avant que le sang cultivé puisse être utilisé à des fins cliniques, mais les scientifiques sont convaincus que cette recherche guérira les personnes atteintes de groupes sanguins rares et de problèmes liés à la transfusion.