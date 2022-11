La police métaverse existe et elle a tout son sens dans le monde

Les lois ont souvent plusieurs étapes de retard sur la technologie. Les criminels le savent, donc quand quelque chose de nouveau est inventé, ils ont généralement une certaine marge de manœuvre avant la réglementation. Que se passerait-il si vous étiez victime d’une sorte de crime dans le métaverse ? Si vous alliez voir la police… est-ce qu’ils vous comprendraient, ou croiriez-vous que vous vous êtes échappé d’un jeu vidéo et que vous êtes désorienté ? Pour éviter cela, l’une des forces de police les plus importantes au monde travaille déjà dans le métaverse pour former ses agents. Et, croyez-le ou non, c’est la chose sensée à faire.