Windows 11 pourrait finir par être plus abordable grâce à la publicité

Que Windows 10 et Windows 11 soient devenus un service gratuit, cela a un coût : la publicité. Il ne fait aucun doute que Microsoft utilise ses systèmes d’exploitation comme un véhicule pour présenter ses services. Après tout, c’est là que réside la majeure partie de vos revenus.

À partir du moment où nous lançons notre PC Windows 11, Microsoft essaie de nous faire souscrire à Microsoft 365, donnant à OneDrive beaucoup de poids dans cette expérience. Cependant, la stratégie n’est pas agressive et la publicité disparaît dès que l’on a configuré l’ordinateur (en contournant certaines pop-up rappelant l’existence de Microsoft Edge, Mobile Link ou To Do).

Windows 11 veut donner du poids au low-cost

Bien que la mise à niveau vers Windows 11 soit gratuite, les OEM doivent passer par la caisse pour installer le système d’exploitation sur leurs appareils. En effet, on constate chez les distributeurs, comme MediaMarkt ou PCComponentes, la différence de prix entre l’achat d’un ordinateur avec Windows 11 ou avec FreeDos.

Actuellement, en Espagne, les ordinateurs avec des logiciels Microsoft commencent à environ 300 euros. Cela indique qu’un segment de tablettes, d’ordinateurs portables et de convertibles à bas prix a été perdu. Et dans un contexte économique inflationniste, il est important pour l’entreprise de retrouver sa présence dans la gamme low-cost, comme ce fut le cas avec Windows 8.

Pour ce faire, l’équipe dirigée par Panos Panay aurait pu concevoir un modèle de « PC low-cost alimentés par l’utilisation de la publicité et des abonnements ». Voici ce qu’une offre d’emploi en tant que directeur principal de l’ingénierie logicielle pourrait lire, bien que cette partie du texte ait depuis été supprimée :

L’équipe collaborera avec la division Product Management and Design pour imaginer et créer de nouvelles expériences alignées sur la mission d’apporter des expériences cloud à Windows, créer des prototypes pour valider l’approche initiale et utiliser les données et les recherches continues des clients pour valider nos idées. .

Fondamentalement, ce ne serait pas de la publicité tierce qui apparaîtrait dans le système d’exploitation. Cette version de Windows 11 pour les appareils à faible coût tenterait d’amener les utilisateurs vers Microsoft 365, Windows 365, Game Pass et d’autres services cloud de Microsoft.

En retour, les équipementiers paieraient moins pour obtenir une licence du système d’exploitation et pourraient offrir des appareils plus abordables aux utilisateurs.