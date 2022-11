Les scientifiques disent que nous devons nous préparer au contact avec les extraterrestres : « Nous ne sommes pas prêts »

Des scientifiques de l’Université de St Andrews ont créé le SETI Post-Detection Hub pour gérer de manière responsable les éventuels contacts avec des extraterrestres.

Une grande partie des scientifiques sont absolument convaincus que nous ne sommes pas seuls dans l’Univers, cependant, en raison des énormes distances de l’espace cosmique, nous ne savons pas si un jour nous entrerons en contact avec l’une des prétendues civilisations extraterrestres. Mais cette incertitude ne peut pas nous faire arriver sans préparation, au cas où nous aurions vraiment un contact avec les extraterrestres. Comment nous comporterions-nous ? Quelle devrait être l’approche la meilleure et la plus responsable de l’humanité face à un événement aussi marquant pour notre espèce ? L’Organisation des Nations Unies (ONU) a mis au point des organes et des procédures à activer dans le cas où un astéroïde géant se dirigerait vers la Terre, menaçant l’apocalypse, mais il n’y a rien de concret pour la possible découverte d’extraterrestres, à la fois directs et indirects, grâce à la détection d’un signal radio. Les seuls protocoles du SETI (Recherche d’intelligence extraterrestre) sur le sujet datent d’il y a plus de 30 ans et n’ont pas été mis à jour depuis au moins une dizaine, de plus ils ne font référence qu’à la conduite scientifique à entreprendre. Il n’y a rien sur le plan social ou politique de si fondamental pour la gestion d’un événement aussi révolutionnaire qu’il ait des conséquences imprévisibles, potentiellement merveilleuses mais aussi absolument catastrophiques.

Pour combler cette lacune injustifiable, des scientifiques de l’université de St Andrews – la plus ancienne d’Ecosse – ont créé un nouveau centre de recherche international ad hoc, précisément pour mieux préparer la réponse coordonnée de l’humanité en cas de contact avec les extraterrestres. Le centre faisant autorité, appelé SETI Post-Detection Hub, en référence aux actions à entreprendre suite au contact, a été établi au Center for Exoplanet Science et au Center for Global Law and Governance de l’université, dans le but d’impliquer des experts de disciplines multiples. Non seulement des personnalités scientifiques, mais aussi des sciences humaines, dans le but d’élaborer les meilleurs protocoles de gestion de la « crise ». Les chercheurs évalueront également l’impact sur l’humanité d’un tel événement, qui risque de bouleverser complètement la compréhension de la vie, des religions et des piliers de nos sociétés.

Selon certains experts, dont le regretté astrophysicien Stephen Hawking, détecter la position de la Terre aux extraterrestres – par exemple grâce à des messages cryptés envoyés dans l’espace – est considéré comme un choix loin d’être judicieux, étant donné que ceux qui écoutent peuvent avoir des intentions non pacifiques. . Par conséquent, l’analyse et l’interprétation linguistique d’un éventuel signal extraterrestre doivent être effectuées avec la plus grande attention par les experts impliqués dans le projet SETI, afin de gérer une éventuelle réponse.

« La science-fiction regorge d’évaluations de l’impact sur la société humaine suite à la découverte et même aux rencontres avec la vie ou l’intelligence ailleurs. Mais nous devons aller au-delà de la réflexion sur l’impact sur l’humanité. Nous devons coordonner nos connaissances spécialisées non seulement pour évaluer les preuves, mais aussi pour considérer la réponse sociale humaine à mesure que notre compréhension progresse et que ce que nous savons et ce que nous ne savons pas est communiqué. Et le moment est venu de le faire », a déclaré le Dr John Elliott, chercheur à la School of Computer Science de l’Université écossaise et coordinateur du SETI Post-Detection Hub, dans un communiqué de presse. « Recevrons-nous un jour un message d’ET ? Nous ne savons pas. Inoltre non sappiamo quando questo accadrà – ha specificato lo scienziato – , ma sappiamo che non possiamo permetterci di essere impreparati – scientificamente, socialmente e politicamente senza una guida -, per un evento che potrebbe trasformarsi in realtà già domani e che non possiamo permetterci di gestire mal ». Le nouveau Hub se chargera donc de développer une véritable ligne directrice qui ira de la recherche à l’interprétation des signaux extraterrestres, jusqu’à la réponse potentielle à apporter à nos « voisins ».

Selon une étude récente de l’Université de Nottingham, seulement dans notre galaxie – la Voie lactée – il y a au moins 36 civilisations extraterrestres, un calcul obtenu grâce à une version modifiée de la célèbre équation de Drake. C’est évidemment une hypothèse, mais si ces civilisations existaient réellement, tôt ou tard le contact historique pourrait avoir lieu. A ce jour, selon une autre recherche du Blue Marble Space Institute of Science de Seattle et de l’université américaine de Washington, ce contact n’aurait pas eu lieu non seulement à cause de notre retard technologique, mais aussi parce que les extraterrestres n’auraient aucun intérêt à visiter le solaire système. . Ce qui est certain, c’est que l’existence d’extraterrestres intelligents ne peut être absolument exclue, donc être prêt est certainement la meilleure approche pour gérer un événement d’importance révolutionnaire pour l’ensemble de l’humanité.