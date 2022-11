Le champignon hallucinogène peut guérir une dépression sévère, mais les risques sont élevés

Une équipe de recherche internationale a montré que la psilobycine, l’ingrédient actif des « champignons hallucinogènes », peut traiter la dépression sévère.

L’ingrédient actif présent dans les champignons dits hallucinogènes ou champignons magiques peut améliorer de manière significative les symptômes de la dépression sévère. Néanmoins, il existe un risque important d’effets secondaires graves, de sorte que des investigations plus approfondies et plus approfondies doivent être menées afin de déterminer avec précision les avantages et les problèmes du traitement expérimental. Cependant, les résultats ont été si positifs que certains scientifiques pensent qu’à l’avenir, la psilobycine – la tryptamine psychédélique contenue dans les champignons hallucinogènes – pourrait même devenir à l’avenir une alternative valable aux antidépresseurs courants, qui ne sont pas toujours efficaces sur certains patients.

La nouvelle étude sur la psilobycine était dirigée par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques britanniques de l’Institut de psychiatrie, de psychologie et de neurosciences du King’s College de Londres, qui ont collaboré étroitement avec des collègues du sud de Londres et de la Maudsley NHS Foundation. de Barcelone, l’Institut psychiatrique de l’État de New York de l’Université de Columbia, le Département de psychiatrie de l’Université de Californie à San Diego, l’Institut national de santé mentale de la République tchèque et de nombreux autres instituts. Les scientifiques, dirigés par le professeur Guy M. Goodwin, chargé de cours au département de médecine psychologique de l’Université de Londres, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené une étude de phase 2 en double aveugle avec plus de 230 participants adultes, tous atteints de troubles dépressifs plus résistants au traitement. .

Les volontaires ont été divisés en trois groupes, auxquels on a attribué une formulation synthétique exclusive de psilocybine avec une dose croissante en combinaison avec un soutien psychologique. Le premier groupe (79) a reçu une dose de 1 milligramme (groupe témoin); au second groupe (75) une dose de 10 milligrammes ; et au troisième groupe (75) une dose de 25 milligrammes. Les chercheurs ont évalué les améliorations des symptômes dépressifs sur la base du score MADRS (Montgomery – Åsberg Depression Rating Scale), une échelle allant de 0 à 60, avec les scores les plus élevés pour la dépression sévère. Le score MADRS moyen était de 32 ou 33 dans chaque groupe. Trois semaines après le traitement par la psilobycine et la thérapie psychologique, les chercheurs ont observé une diminution du score MADRS le plus important dans le groupe 25 milligrammes, égal à – 12 (-7,9 dans le groupe 10 mg et – 5,4 pour le groupe 1 mg). ). Un patient sur trois traité avec 25 mg n’était plus diagnostiqué comme dépressif trois semaines après le traitement, tandis qu’un sur cinq avait une amélioration significative de son état à 12 semaines.

Comme l’explique à la BBC le Dr James Rucker, co-auteur de l’étude, la psilobycine aurait « une action directe sur le cerveau, le mettant dans un état plus souple et offrant une fenêtre d’opportunité thérapeutique ». En pratique, induire une sorte d’état de rêve permettrait à la psychothérapie d’être beaucoup plus efficace. Une étude précédente du Département des sciences du cerveau de l’Imperial College de Londres avait montré que l’alcaloïde psychédélique pouvait offrir les mêmes avantages qu’un antidépresseur. Malgré les avantages mis en évidence chez un bon pourcentage de patients, les auteurs de la nouvelle recherche ont trouvé des effets secondaires importants chez 179 des 233 participants, représentant 77% du total. Ceux-ci comprenaient non seulement des maux de tête, des nausées et des étourdissements, mais aussi des comportements et des pensées suicidaires et des actes d’automutilation, « qui se sont produits dans tous les groupes de dose », ont écrit les scientifiques dans le résumé de l’étude.

Les rêveries des patients, en fait, peuvent être « très positives mais aussi négatives », a déclaré le Dr Rucker à BBC News. « Les mauvais souvenirs du passé peuvent refaire surface, par exemple, lorsque vous vivez une reconnexion avec vous-même et vos sentiments. » De plus, il est nécessaire d’évaluer l’efficacité du traitement bien au-delà de 12 semaines, car la dépression est généralement un problème de longue durée. Pour toutes ces raisons, il sera essentiel de mener des études plus approfondies avec une période de suivi plus longue. Les détails de la recherche « Psilocybine à dose unique pour un épisode de dépression majeure résistant au traitement » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité The New England Journal of Medicine.