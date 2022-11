Les couleurs Pantone coûtent désormais 15 $ / mois dans les produits Adobe – avec d’anciens fichiers autrement inutilisables

Les couleurs Pantone sont depuis longtemps libres d’utilisation dans Photoshop, InDesign et Illustrator, mais cela a maintenant changé. Si vous souhaitez utiliser les couleurs standard de l’industrie à l’avenir, vous devrez payer un abonnement de 15 $/mois.

Pire encore, si vous avez des fichiers PSD existants qui utilisent le jeu de couleurs, vous constaterez peut-être qu’ils ont été remplacés par du noir si vous n’achetez pas l’abonnement…

À propos des couleurs Pantone

Les couleurs Pantone sont un ensemble standardisé de couleurs utilisées à l’origine pour garantir que les couleurs des produits imprimés finaux correspondent aux couleurs sélectionnées par les concepteurs dans les nuanciers. Les imprimeurs pouvaient acheter des recettes d’encre pour chaque couleur qui étaient garanties pour correspondre aux nuanciers.

Le jeu de couleurs standard est encore largement utilisé à l’ère numérique, garantissant que les moniteurs calibrés affichent la couleur exacte sélectionnée.

Bien que les couleurs soient une norme de l’industrie, l’entreprise est une entreprise privée et elle détient la propriété intellectuelle. Adobe a conclu un accord avec Pantone pour permettre l’utilisation gratuite des couleurs par les utilisateurs de Photoshop, InDesign et Illustrator.

Abonnement Pantone à 15 $/mois

Pantone a maintenant mis fin à son accord avec Adobe, ce qui indique que toute personne souhaitant accéder aux références de couleurs aura besoin d’un abonnement séparé pour une licence Pantone. Ceci est connu sous le nom de Pantone Connect et coûte 15 $/mois ou 90 $/an.

Kotaku rapporte une image confuse concernant la raison de la fin de l’accord. Pantone a affirmé qu’il s’agissait d’une décision conjointe avec Adobe, tout en déclarant en même temps qu’Adobe n’avait pas mis à jour les couleurs.

Les raisons officielles données n’ont pas beaucoup de sens. Selon Pantone, les deux sociétés ont commencé à travailler ensemble dans les années 1990, mais « depuis 2010, les bibliothèques de couleurs Pantone dans les applications d’Adobe n’ont pas été mises à jour ». Cela indique apparemment qu’ils sont « significativement obsolètes et qu’il manque des centaines de nouvelles couleurs Pantone ». (Oui, la société capitalise sérieusement sur « Couleur ».) Cela indique que « Pantone et Adobe ont décidé ensemble de supprimer les bibliothèques obsolètes et de se concentrer conjointement sur une expérience intégrée améliorée qui sert mieux nos utilisateurs ».

Il y a plus de confusion sur ce qui arrive aux anciens fichiers PSD utilisant les couleurs Pantone.

Pantone indique toujours dans sa FAQ obsolète que « cette mise à jour aura un impact minimal sur le flux de travail d’un concepteur. Les fichiers et documents Creative Cloud existants contenant des références de couleurs Pantone conserveront ces identités et informations de couleur. Pourtant, aujourd’hui, les gens signalent que leur Photoshop les informe : « Ce fichier contient des couleurs Pantone qui ont été supprimées et remplacées par du noir en raison de changements dans la licence de Pantone avec Adobe. » D’autres ont signalé que même attacher une licence Pantone dans Photoshop ne résout pas le problème, les couleurs sont toujours remplacées par du noir et les solutions de contournement semblent pénibles.

Solutions de contournement

Diverses solutions de contournement sont suggérées, avec Semaine de l’impression offrant ce qui semble être le plus simple – à condition que vous disposiez d’une sauvegarde de votre logiciel Adobe avant la mise à jour.

Les consultants en couleur, dont Paul Sheffield, propriétaire et fondateur de la société de conseil The Missing Horse, ont souligné très tôt certaines solutions de contournement. Il a recommandé un palliatif consistant à copier les bibliothèques Pantone à partir des applications Creative Cloud (ce sont des fichiers avec l’extension. ACB), à les stocker séparément, puis à les réimporter après qu’Adobe les a supprimées lors de la mise à jour de Creative Cloud. Sur un Macintosh, vous les trouverez dans le dossier de l’application, dans le dossier Presets, dans un dossier dont le nom peut varier mais il s’agit généralement de Swatch Libraries. Vous aurez toujours l’ancien jeu de couleurs 2005 V2, mais vous ne serez pas plus mal loti qu’avant.

Iain Anderson, formateur certifié Apple, a fourni une vidéo de 7 minutes (ci-dessous) qui explique la situation et propose d’autres solutions de contournement.

