Un site de ventes a vendu God of War Ragnarök tôt et maintenant il y a des spoilers partout sur Internet

Facepalm : Si vous êtes propriétaire d’une PlayStation 4 ou d’une PlayStation 5 et que vous envisagez d’acheter God of War Ragnarök le 9 novembre, vous voudrez peut-être rester en dehors d’Internet autant que possible jusqu’à cette date, de peur de tomber sur des spoilers majeurs. Un site de ventes a accidentellement vendu des exemplaires plus d’une semaine plus tôt que prévu, ce qui a incité Cory Barlog de Sony Santa Monica à qualifier la situation de « complètement stupide ».

La suite très attendue de God of War de 2018, désormais disponible sur PlayStation et PC, sera lancée le 9 novembre. Mais vous avez peut-être remarqué que des vidéos sont téléchargées montrant des personnes jouant à l’intégralité du jeu du début à la fin.

Ces types de fuites massives sont souvent le résultat de copies de critiques tombant d’une manière ou d’une autre entre de mauvaises mains. Et tandis que certaines personnes examinant GoW Ragnarök ont ​​accidentellement partagé des captures d’écran, cet incident particulier était la faute d’un site de ventes, supposé être un magasin aux États-Unis, vendant accidentellement le jeu tôt.

« En ce moment », a tweeté Barlog, « je peux vraiment comprendre l’avantage d’avoir juste un installé sur le disque physique. » C’est probablement une référence à Call of Duty : Modern Warfare II, qui ne contient que 70 Mo de données sur le disque physique et nécessite un téléchargement de 150 Go.

un site de ventes vendant le jeu près de DEUX SEMAINES avant sa sortie. tellement décevant. — cory barlog (@corybarlog) 29 octobre 2022

« Désolé pour tout le monde que vous deviez esquiver les spoilers si vous voulez rejouer le jeu », a poursuivi Barlog, « complètement stupide, vous devez faire ça. »

Le développeur Santa Monica Studio a également tweeté une réponse aux fuites. Il a écrit que la société faisait de son mieux pour limiter l’exposition de séquences et de captures d’écran non autorisées, mais qu’elle ne pouvait pas faire grand-chose. La meilleure option pourrait être de désactiver les mots-clés et les hashtags associés, bien que rester en dehors d’Internet autant que possible aiderait probablement aussi.

*soupir Restez simplement à l’écart des réseaux sociaux, Reddit, YouTube, etc., à moins que vous ne soyez vraiment confiant dans votre capacité à désactiver les hashtags et à bloquer les gens. Je suis vraiment désolé si quelqu’un a gâché notre jeu de quelque manière que ce soit. Nous avons vraiment essayé de garder les choses fraîches et surprenantes pour vous. pic.twitter.com/YBqfyeCtlA – Matt Sophos (@mattsophos) 29 octobre 2022

Le directeur narratif de Ragnarök, Matt Sophos, a répondu à un utilisateur de Twitter demandant pourquoi des copies avaient été publiées si tôt. Il a noté que les journalistes avaient besoin de plus de trois jours pour jouer à l’intégralité du jeu et des critiques de préparation, et a confirmé que les fuites provenaient de sites de ventes qui brisaient les dates de rue, et non de journalistes. Il a également noté que YouTube regorge de séquences GoW Ragnarök, soulignant la tendance relativement nouvelle des gens qui se précipitent pour publier des spoilers en ligne pour à peu près tout ces jours-ci.