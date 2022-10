Votre compte Instagram a été suspendu ? Ne vous inquiétez pas, c’est une erreur

compte instagram suspendu

Un problème général semble affecter Instagram, et c’est que de nombreux utilisateurs notifient un message qu’ils reçoivent lorsqu’ils essaient d’ouvrir l’application. Comme vous pouvez le voir sur l’image, le service renvoie le message « Compte suspendu », une sanction qui se produit généralement lorsqu’un utilisateur enfreint les conditions d’utilisation et publie ou commente un contenu qui ne fait pas partie de l’accord d’utilisation légale d’Instagram.

Si vous avez publié des images inappropriées, vous avez insulté, menacé ou collaboré à des actions qui ne sont pas du tout légales, il est fort probable que votre compte ait été suspendu pour des raisons impérieuses, cependant, ce qui s’est passé ces dernières heures, c’est que de nombreux utilisateurs subissent la suspension sans raison apparente, ce qui crée le chaos sur le réseau.

Genèse Patricia 💁🏻‍♀️ @genesispsz Je suis allé sur mon compte instagram et j’ai failli faire une crise cardiaque car il disait compte suspendu, je me fiche de mon compte personnel mais de mon compte professionnel 😵😵‍💫 mais apparemment c’est leur erreur, merci twitter pour les potins toujours haha ​​​​#instagram 31 octobre 2022 • 14:42

⚽🌹🦋MousyChacortaDeMedina🦋🌹⚽ @mousy_de Que dit #Instagram @instagram que pour avoir enfreint ses règles en publiant une image de remerciement pour un nouveau jour, mon compte a été suspendu et que j’ai 30 jours pour faire appel de la décision 🤔🤔🤔 #WTF #PerdónRosaTePise 31 octobre 2022 • 14 h 41

David Valéla @ValielaDavid Est-ce que quelqu’un sait ce qui se passe avec #Instagram ? J’ai reçu ce message de la société et j’ai mis à jour en pensant que c’était une erreur et maintenant le compte n’apparaît même plus.

#internet #suspendu #compte #espagne #asturies #réseauxsociaux #suspenduvotrecompte #halloween 31 octobre 2022 • 14:38

Qu’est-ce que je peux faire?

Lorsque vous ouvrez l’application, vous verrez le bouton « exprimer votre désaccord avec la décision ». Ce bouton sert à ouvrir une réclamation auprès d’Instagram pour justifier l’erreur de la décision, bien que tout indique que puisqu’il s’agit d’une erreur involontaire du service, tout reviendra à la normale dans quelques heures.

La situation en général est assez chaotique, puisque des services comme Downdetector reçoivent des centaines de demandes d’utilisateurs qui confirment que le service est en panne (ils n’ont pas vraiment accès à leur compte). Cela reflète que le problème est assez général, et il ne semble pas que ce ne soient que quelques dizaines de comptes qui rencontrent le problème.

Vous avez perdu votre compte ?

Ne vous inquiétez pas, la pire chose qui puisse vous arriver en ce moment est que vous ne pourrez pas consulter la chronologie et bavarder avec le reste des utilisateurs, mais si tout revient à la normale, vous devriez automatiquement récupérer votre compte sans faire quelque chose. Notre guide sur la façon de récupérer un compte Instagram pourrait vous aider, cependant, étant donné le cas très particulier que l’on vit, quelque chose nous dit qu’il ne faut pas trop réclamer, puisque ce sera Instagram qui chantera le mea culpa et rendra tout à normalité d’instant en instant.

Bien sûr, pour le moment, il n’y a pas de déclaration officielle d’Instagram, alors ne faites rien de bizarre, ne créez pas de nouveau compte et restez calme jusqu’à ce que les choses commencent à se normaliser et que nous commencions à avoir quelque chose de clair.

Comme ils l’ont publié via le compte de communication officiel, Instagram a confirmé que tout est une erreur et qu’ils travaillent actuellement pour le résoudre et rétablir la normalité du service et de tous les comptes concernés, qui ne sont pas rares.