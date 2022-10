Iliad va éteindre des fréquences la nuit pour économiser sur les factures, ce qui change pour ses clients

L’objectif de l’entreprise est de réduire de 10 % les coûts énergétiques nécessaires au fonctionnement de ses antennes réseau.

Moins de fréquences, des SimBox en panne et des prises d’éclairage limitées. L’opérateur téléphonique Iliad a annoncé un plan d’économie d’énergie qui coupera certains services la nuit. La raison est claire, et on la retrouve dans les factures de gaz et d’électricité qui arrivent dans nos boîtes aux lettres (ou boîtes aux lettres, cela dépend de votre degré de numérisation).

Pour faire face à la hausse des prix de l’énergie, Iliad a annoncé réduire les services rendus aux usagers la nuit. La première mesure de cette coupure nocturne concerne les antennes. La nuit (l’heure exacte n’est pas encore claire) certaines fréquences seront mises en veille. En pratique, cela indique que le réseau pourra gérer moins de trafic que lorsqu’il est à pleine capacité.

La procédure, déjà expérimentée en France, sera progressive. Nous commencerons d’abord par quelques antennes, puis nous devrions faire en sorte que les 10 000 antennes présentes en Italie entrent dans le cycle d’arrêt. Selon le rapport publié par la société en juin dernier, Iliad comptabilise un peu plus de 9 millions d’utilisateurs du téléphone mobile et 68 000 utilisateurs du téléphone fixe en Italie. L’ensemble de l’opération devrait permettre des économies d’énergie de l’ordre de 10 %.

Que se passe-t-il lorsque les fréquences sont désactivées

Les utilisateurs en Italie peuvent même ne pas remarquer l’arrêt. Mettre les fréquences en veille ne devrait pas diminuer la qualité du signal mais diminuera le nombre d’appareils pouvant se connecter au réseau en même temps. Un nombre qui, comme vous pouvez le deviner sans trop de mal, est en moyenne plus faible la nuit que le jour. Iliad a assuré que si le nombre d’accès ne correspondait pas aux prévisions, ses techniciens seraient prêts à augmenter les fréquences.

Les points de vente et les Simbox

Le plan d’économie décidé par Iliad passe aussi par les Simbox, les distributeurs automatiques qui permettent d’avoir une carte Sim en quelques étapes sur une tablette. En les éteignant la nuit, Iliad devrait économiser 40 % de l’énergie habituellement nécessaire au fonctionnement de ce service. Iliad a également annoncé une réduction de l’éclairage de ses magasins.