Huion Kamvas Pro : Tablettes graphiques 4K pour artistes exigeants

Mais qui est HUION ? Il est probable que la marque ne vous semble pas familière, puisqu’il s’agit d’une entreprise asiatique qui débarque désormais de plein droit en France avec ses nouvelles tablettes Kamvas, mais cela n’indique pas qu’il s’agit d’une recrue dans le secteur. L’entreprise possède en effet une vaste expérience de plus de 10 ans dans le développement de produits pour le design et l’art, ayant même créé sa propre technologie de capteur de pression pour ses crayons. Presque rien. Sa devise est également on ne peut plus attrayante : concevoir des produits de haute qualité à des prix raisonnables.

Maintenant, ils ont décidé qu’il était temps qu’en France nous connaissions également leurs excellents outils et, en fait, grâce à cela, nous avons eu l’occasion de tester leur modèle haut de gamme en trois variantes : c’est le Kamvas pro 24 4k, le Kamvas pro 16 2.5k et le Kamvas pro 13 2.5k. Apprenons à les connaître en détail.

Principales caractéristiques du Kamvas pro

Avant d’entrer dans le vif du sujet et de laisser libre cours à notre créativité, intéressons-nous aux qualités techniques de ces intéressantes tablettes. Ensuite, nous vous laissons de manière organisée et par points les caractéristiques de chacun d’eux.

Kamvas Pro 13 2.5K

Écran : panneau LCD de 13,3 pouces avec résolution QHD (2 560 x 1 440 pixels) et format d’image 16:9. Sa densité est de 186 points par pouce et son taux de rafraîchissement est de 60 Hz.

Niveaux de pression : 8192

Stylet tactile : 5080 lignes par pouce (inclus dans le package)

Dimensions : 373,5 de long x 229,1 de large x 10 mm d’épaisseur

Poids : 1kg

Connectique : 2 ports USB-C (un pour l’alimentation et un pour se connecter au PC)

Prix ​​: 449 euros

Kamvas Pro 16 2.5k

Écran : Panneau LCD de 15,8 pouces de diagonale avec résolution QHD (2560 x 1440 pixels) et rapport d’aspect 16:9. La densité est de 186 points par pouce et son taux de rafraîchissement est de 60 Hz.

Niveaux de pression : 8192

Stylet tactile : 5080 lignes par pouce (inclus dans le package)

Dimensions : 436,2 x 247,3 x 10-11,5 millimètres

Poids : 1,28 kg

Connectique : 2 ports USB-C (un pour l’alimentation et un pour se connecter au PC)

Prix ​​: 599 euros

Comme vous pouvez le voir, ces deux modèles sont très similaires en qualités, différant essentiellement par leur taille et par l’inclusion d’un bouton physique intégré sur le côté dans le cas du Pro 16 (qui peut être configuré à votre guise pour exécuter l’action vous voulez). Les deux, soit dit en passant, sont accompagnés d’un support pour un placement incliné ou presque vertical et permettent ainsi un travail plus confortable pour les artistes qui préfèrent cette position. Il convient de noter qu’il s’agit des premières tablettes graphiques de 13 pouces et 16 pouces avec une résolution de 2,5K dans l’industrie.

Kamvas Pro 24 4K

Écran : Dalle de 23,8 pouces de diagonale et résolution UHD (3840 x 2160 pixels) et au format 16:9. La densité est de 189 points par pouce. Traitement antireflet, 140% de la gamme de couleurs sRGB et écran de laminage complet.

Niveaux de pression : 8192

Stylet tactile : Pentech 3.0 avec 5080 lignes par pouce (inclus dans le package)

Dimensions : 589,2 x 364 x 22,7 millimètres

Poids : 6,3 kg

Connectique : 2 ports USB-A, un USB-C, HDMI et mini jack pour casque.

Prix ​​: 1 399 euros

Comme vous pouvez le voir, avec ce dernier modèle, nous jouons dans une autre ligue. La tablette est livrée avec sa propre unité de contrôle, avec des touches et un fil de contrôle comme vous le verrez sur les images. Il s’agit d’un équipement plus grand et plus lourd, mais parfaitement préparé, avec l’inclusion de pieds antidérapants intégrés et également préparé pour le support VESA.

Dessinez comme si c’était du papier

Une fois connu et avec toutes ses qualités en tête, il est temps de passer à la partie expérientielle du produit. Une fois démarré, son utilisation ne pourrait pas être plus confortable et avec de meilleurs résultats.

Les tablettes offrent une bonne sensibilité (que vous pouvez toujours ajuster dans vos préférences ainsi que d’autres paramètres tels que la ligne ou la pression), permettant ainsi une ligne efficace sur diverses finitions et qui ravira ceux qui travaillent avec ce type d’équipement.

Il va sans dire qu’ils sont compatibles avec Mac et Windows à partir du moment où ils sont connectés (et après l’installation d’une application), permettant le contrôle de l’ensemble du système, pouvant utiliser le crayon comme pointeur pour sélectionner des fichiers, les ouvrir, etc.. La compatibilité ne s’arrête pas là : en plus de l’utilisation (comme prévu) d’Adobe, ces HUION prennent également en charge des programmes de licence gratuits tels que GIMP ou Inkscape, pour ne citer que deux solutions.

Quel modèle choisir ?

Quant au modèle que nous recommandons par taille, chacun a ses avantages et ses inconvénients : la version Kamvas Pro 13 2.5K est très maniable à transporter d’un endroit à un autre, mais bien sûr, nous avons un panneau plus petit pour dessiner. De l’autre côté, nous avons le Kamvas Pro 24 4K, un délice pour les sens au niveau de l’écran (tant en termes de proportions que de résolution) mais plus fastidieux à passer d’un côté à l’autre -et attention il est quand même plus léger que le Wacom Cintiq Pro 24 (7,2 kg). Nous ne savons pas si la vertu sera au centre ou non à cette occasion, mais peut-être que le Kamvas Pro 16 2.5k est le plus équilibré dans ces deux aspects importants.

Néanmoins, nous avons beaucoup aimé les trois modèles, et nous sommes sûrs que chacun d’eux a son propre public idéal (des professionnels et des studios d’animation dans le cas de 24 aux artistes indépendants et aux clients qui démarrent si nous avons à l’esprit les versions de 13 et 16). Soit dit en passant, vous n’aurez pas à vous soucier des configurations inutiles, étant donné la facilité avec laquelle HUION le fait dans ce sens, offrant des tablettes très confortables à configurer et à utiliser immédiatement – quelque chose qui est toujours apprécié.

Ce qui est clair, c’est que HUION a la tablette graphique idéale et qu’elle est à votre portée à des prix beaucoup plus abordables que vous ne pourriez l’imaginer.

Où acheter HUION Kamvas Pro

Les nouveaux modèles peuvent être trouvés à la fois dans la boutique officielle HUION et sur Amazon – où ils ont également des réductions en ce moment. Nous vous laissons les liens d’achat ci-dessous:

Kamvas pro 24 4k :

Kamvas pro 16 2.5k :

Kamvas pro 13 2.5k :

Note au lecteur : pour la publication de cet article, El Output a reçu une compensation financière de la part de la marque. Malgré cela, ils ont joui, à tout moment, d’une liberté totale pour l’écrire. Les liens vers Amazon qui apparaissent contiennent un lien d’affiliation.