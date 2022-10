Rode lance de nouveaux produits orientés gamer

Quelque chose à espérer : Rode a longtemps été considérée comme l’une des entreprises incontournables pour les microphones et équipements audio haut de gamme pour les musiciens, les podcasteurs, la production de films et de nombreux autres groupes. Maintenant, Rode a décidé de lancer une nouvelle gamme de jeux, dans l’espoir d’attirer des clients de ce secteur de plusieurs milliards de dollars.

La société audio australienne a produit de nombreux produits très appréciés au fil des ans. Actuellement, Rode vend des dizaines de microphones, plusieurs interfaces audio et mélangeurs, et même une gamme d’écouteurs. Cependant, il a toujours été plus adapté aux passionnés et aux lieux de travail professionnels qu’aux consommateurs occasionnels.

Rode a tenté de changer cela avec sa nouvelle ligne « Rode X », proposant des produits destinés aux joueurs et aux streamers. Il propose actuellement deux microphones et un logiciel orienté vers le mixage audio en continu.

Rode a conçu son nouveau logiciel Unify avec des outils pour faciliter la vie des streamers. Il prend en charge le mixage jusqu’à quatre microphones USB ou six sources audio, telles que des jeux, des vidéos et des applications de chat audio. Les autres fonctionnalités de traitement audio incluent la réduction du bruit, les compresseurs et les noise gates. Unify dispose également de filtres passe-haut pour permettre aux streamers de rendre le son audio de leur microphone aussi bon que possible.

Le logiciel est compatible avec n’importe quel microphone USB, mais certaines fonctionnalités, telles que le traitement audio avancé, ne sont disponibles que lors de l’utilisation du nouveau microphone Rode X. Unify est livré en standard avec les microphones Rode X, mais les utilisateurs peuvent également l’acheter séparément pour 5 $ par mois ou 45 $ par an.

En parlant de microphones, Rode en propose deux dans la gamme X. Le XDM-100 (ci-dessus) et le XDM-50 (ci-dessous). Le XDM-100 comprend des fonctionnalités que l’on attend d’un bon microphone de milieu de gamme, comme une socket casque avec contrôle de niveau, un bouton de sourdine et une connectivité USB-C. Le produit dispose également d’un filtre anti-pop et d’un support antichoc. Cependant, un bras de microphone n’est pas inclus. Le XDM-100 se vend 250 $.

Le XDM-50 arbore une conception portable plus compacte, avec un filtre anti-pop et un support antichoc intégrés dans le microphone. Il a les mêmes caractéristiques et caractéristiques que le XDM-100, sauf que le 50 est un micro à condensateur, tandis que le 100 est dynamique. Contrairement à son frère, le XDM-50 inclut un trépied dans la boîte. Il se vend 150 $.

La gamme « Rode X » semble être un bon début pour Rode pour percer dans le secteur du streaming de jeux. Sa réputation le précède, il devrait donc bien plaire aux connaisseurs de la marque. Le logiciel UNIFY de Rode devrait également offrir une certaine incitation aux utilisateurs qui se lancent dans le streaming, mais les pros sont susceptibles de s’en tenir au logiciel de mixage qu’ils utilisent déjà. Un ensemble d’écouteurs de qualité ou un casque de jeu s’intégrerait également bien à la gamme.