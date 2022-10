Le jeu populaire « Resident Evil Village » arrive sur macOS exclusivement pour les Mac Apple Silicon

En juin, lors de la WWDC 2022, Apple a annoncé que la nouvelle API Metal 3 fournie avec macOS Ventura permettrait une nouvelle catégorie de jeux pour Mac. L’un des premiers titres à tirer parti de cette technologie est le jeu populaire « Resident Evil Village », qui est maintenant disponible pour les Mac pour la première fois.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Resident Evil est un jeu d’horreur de survie populaire. Dans Resident Evil Village, le joueur contrôle un personnage à la recherche de sa fille kidnappée. Le gameplay a beaucoup d’action avec des armes à collectionner et des ennemis tels que des loups-garous hargneux, des gargouilles hurlantes et d’autres monstres.

« Village » est le huitième titre de la franchise Resident Evil, et en tant que tel, il a beaucoup de références aux jeux précédents. Pourtant, ceux qui n’ont jamais joué à Resident Evil auparavant apprécieront certainement le jeu de la même manière.

Le jeu est classé comme un titre AAA, car il a été développé pour des consoles telles que PlayStation 5 et Xbox Series X. Selon Apple, des jeux comme Resident Evil Village peuvent désormais fonctionner sans problème sur Mac grâce à Metal 3 et à sa fonction de mise à l’échelle MetalFX combinée. avec la puissance des puces Apple Silicon.

Les visuels incroyablement atmosphériques. D’un château gothique imposant à une usine tentaculaire et décrépite, chaque lieu regorge de détails à couper le souffle et d’un délicieux sentiment d’effroi. Et pendant que vous êtes pourchassé par Lady Dimitrescu, un vampire de 7 pieds de haut avec des griffes géantes, vous pouvez faire VillageLes visuels de MetalFX sont aussi fluides qu’effrayants en activant la fonction de mise à l’échelle MetalFX de Metal 3. Qui aurait cru que la terreur pouvait être si belle ?