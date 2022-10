Le PDG d’OnlyFans : « Nous sommes le réseau social le plus inclusif et le plus sûr sur Internet »

Amrapali Gan a répondu aux allégations de la BBC. Le média britannique avait publié une enquête montrant des images de mineurs postées sur OnlyFans.

La BBC accuse OnlyFans de laisser circuler des contenus illégaux. Le PDG de la plateforme Amrapali Gan répond « c’est le média social le plus sûr et le plus inclusif ». Derrière ce clash se cache une enquête sur BBC NewsNight, où des images de mineurs ont été découvertes sur le site. L’enquête a commencé avec un enquêteur américain qui a trouvé 10 images dans lesquelles des mineurs étaient représentés, des images qui avaient des filigranes OnlyFans et donc selon toute probabilité avaient été publiées et diffusées sur le site. « Quelle que soit leur méthode, il y a encore des fissures pour le moment », a déclaré l’enquêteur à la BBC. Non seulement cela, la BBC a également montré comment des filles mineures vendent des vidéos explicites sur OnlyFans.

La réponse d’OnlyFans

Amrapali Gan a alors accusé la BBC d’avoir empêché les techniciens d’OnlyFans d’enquêter, car leurs journalistes n’avaient jamais remis les preuves. «Lorsque cette réclamation anonyme a été soulevée, nous leur avons demandé des preuves pour nous permettre d’enquêter, de déterminer si c’était vrai et de prendre les mesures appropriées pour protéger les personnes en ligne. La BBC a refusé de fournir des détails ou des preuves et n’a donc pas permis à OnlyFans d’enquêter sur cette affirmation « , a expliqué le PDG.

Arampali Gan a été nommé PDG d’OnlyFans l’année dernière, et des travaux ont depuis commencé pour améliorer la sécurité du site. « Nous travaillons – a-t-il expliqué – activement avec la police. Si quelqu’un pense qu’il peut télécharger du contenu illégal, nous le signalerons. Nous sommes vraiment la plateforme sociale la plus sûre et la plus inclusive ». Katy Balir, directrice de la stratégie d’OnlyFans, a également déclaré que le site était sûr. « Nous avons beaucoup investi dans l’amélioration de nos outils de vérification de l’âge, de l’âge et de l’identité. » Il a également expliqué qu’ils surveillaient activement grâce à l’intelligence artificielle et à la retenue humaine, pour s’assurer qu’aucun abus ne se produisait.

Le problème de la sécurité en ligne

Selon le rapport compilé par l’Ofcom, l’organisme britannique de surveillance des communications, les mesures mises en place par OnlyFans fonctionnent. » L’Ofcom se réjouit de voir un site prendre des mesures pour mettre en place des processus de vérification de l’âge qui semblent plus robustes que les traditionnels « , a-t-il ajouté. a dit. Pourtant, ce n’est pas suffisant. L’enquête NewsNight n’est que la dernière d’une longue série, il y a eu plusieurs cas d’enquêtes qui ont découvert du matériel illégal sur la plateforme. La BBC a également trouvé une vidéo en mai d’un homme payant des sans-abri pour avoir des relations sexuelles avec lui devant une caméra ou sponsorisant des services de prostitution.