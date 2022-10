Apple résiste à la chute de l’industrie technologique grâce à ses ventes de Mac

En bref : les résultats d’Apple au quatrième trimestre fiscal ont montré que Cupertino se porte mieux que la plupart des géants de la technologie pendant le ralentissement économique mondial actuel. La société a dépassé les attentes des analystes en matière de revenus et de bénéfices globaux, bien qu’elle ait manqué les prévisions dans certains domaines clés, notamment les revenus de l’iPhone. Apple doit beaucoup à sa gamme Mac, qui a vu ses revenus augmenter de plus de 25 %.

Le chiffre d’affaires d’Apple pour le dernier trimestre a augmenté de 8,1 % en glissement annuel pour atteindre 90,15 milliards de dollars, dépassant les estimations de 88,9 milliards de dollars. Le bénéfice net était de 1,29 $ par action, supérieur à l’estimation moyenne des analystes de 1,27 $ par action.

C’était un peu un sac mélangé pour l’iPhone. Alors que les revenus des combinés d’Apple ont augmenté de 9,67 % en glissement annuel, le chiffre de 42,63 milliards de dollars n’a toujours pas atteint les 43,21 milliards de dollars attendus. Le directeur financier d’Apple, Luca Maestri, a déclaré que l’iPhone s’était vendu en nombre record en septembre, dépassant les attentes de l’entreprise.

« Nous avons fait mieux que prévu, malgré le fait que le change était un facteur négatif important pour nous », a déclaré Maestri. Il sera intéressant de voir si les rapports d’Apple réduisant la production de l’iPhone 14 affectent les choses à l’avenir.

Les ventes d’iPhone semblent encore plus impressionnantes si l’on considère que la société d’études de marché Canalys a récemment révélé que le marché mondial des smartphones s’était contracté pour le troisième trimestre consécutif au cours de la période de trois mois se terminant le 30 septembre. Il était en baisse de 9 %, ce qui en fait le pire troisième trimestre depuis 2014.

Les iPads ont eu un trimestre difficile. Le chiffre d’affaires des tablettes d’Apple a baissé de 13,06 % sur un an à 7,17 milliards de dollars, manquant les attentes de près de 800 millions de dollars. L’iPad de 10e génération et l’iPad Pro M2 ont été lancés plus tôt cette semaine, nous devrons donc attendre de voir leur impact sur les ventes.

Nvidia, Intel et Amazon ne sont que quelques-uns des titans de la technologie qui ont ressenti l’impact de la hausse de l’inflation et des dépenses de consommation conservatrices. Meta a été particulièrement touché – son revenu net au troisième trimestre a chuté de 52 % à 4,4 milliards de dollars, effaçant du jour au lendemain des milliards de dollars de la valeur de la société mère Facebook/Instagram.

Apple a réussi à traverser la tempête principalement grâce à son unité Mac. Les revenus ont augmenté de 25,39 % en glissement annuel pour atteindre 11,51 milliards de dollars, bien au-dessus de l’estimation de 9,36 milliards de dollars, probablement aidés par le MacBook Air et le MacBook Pro 13 pouces alimentés par M2 qui ont été lancés au cours de l’été et ont reçu pour la plupart d’excellentes critiques.

L’unité Autres produits d’Apple, qui comprend l’Apple Watch et les AirPods, a augmenté de près de 10 % et a dépassé les estimations, tandis que les services ont augmenté de près de 5 % mais ont manqué les estimations d’environ 1 milliard de dollars.