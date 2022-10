Tout sur Marvel Snap : qu’est-ce que c’est, comment ça marche et où le télécharger gratuitement

Lorsqu’un jeu vidéo fait ses débuts et dépasse la barre des 5 millions de téléchargements en seulement une semaine après son lancement, c’est un signe sans équivoque que nous sommes face à un nouveau phénomène de masse. C’est Marvel Snap, un jeu de cartes gratuit mettant en vedette des super-héros tels que Spider-Man, Wolverine, Iron Man, Quicksilver et Hawkeye, entre autres. Si vous ne l’avez pas encore essayé, nous vous dirons à quoi ressemblent ses jeux et comment le télécharger entièrement gratuitement.

Comment jouer à Marvel Snap ?

Il y a deux éléments clés qui ont contribué au succès du jeu : la simplicité d’apprentissage du jeu et le fait que les parties durent environ 3 minutes, ce qui en fait un jeu idéal pour les sessions courtes. Avec plus de 150 cartes disponibles – le nombre augmentera avec le temps – et une demi-centaine de lieux connus de l’univers Marvel, ici les héros et les méchants ne sont pas toujours des ennemis ; nous pouvons les unir dans notre deck et combiner leurs capacités pour gagner.

L’opération est très simple : le centre de l’écran est le champ de bataille (3 zones) et nous et notre rival devons essayer d’en prendre le contrôle. Les parties consistent —presque toujours— en 6 tours, c’est pourquoi elles sont si rapides. Si vous regardez attentivement, toutes les cartes ont deux valeurs numériques. A gauche et en bleu, il y a l’énergie donc on ne peut les utiliser que si notre compteur d’énergie est égal ou supérieur à sa valeur.

Les zones se débloquent progressivement, et le compteur d’énergie augmente si on décide de passer le tour sans dépenser la somme en cours. A droite et en jaune, la puissance de la carte, qui sera le facteur déterminant pour gagner ou être vaincu par le rival. Le plus drôle, c’est que le champ de bataille (les zones à contrôler) applique souvent des effets. Par exemple, dans certains cas, lorsque vous placez une carte dessus, il est signalé qu’à un certain tour, les cartes coûteront deux fois plus d’énergie.

A côté, nous avons deux devises dans l’inventaire : les pièces bleues s’obtiennent en jouant, tandis que l’or s’achète avec de l’argent réel. Avec eux, nous pouvons obtenir toutes sortes de skins et d’éléments skins, ainsi que des améliorations pour les cartes. Heureusement, vous n’avez rien à payer pour obtenir de nouvelles cartes.

Téléchargez et jouez gratuitement

Marvel Snap est en période d’accès anticipé et son téléchargement et ses jeux sont entièrement gratuits (il est gratuit de jouer, avec des achats optionnels dans l’application). Ci-dessous, nous vous proposons les liens de téléchargement vers toutes les plateformes disponibles.

Configuration minimale et recommandée pour jouer à Marvel Snap sur PC

En plus de pouvoir jouer de manière fluide sur un grand nombre d’appareils mobiles, les exigences de la version PC montrent clairement que l’objectif de Second Dinner Studios est de proposer le jeu au public le plus large possible. Ci-dessous, nous vous proposons les minimums et les recommandés, dans lesquels, comme vous pouvez le voir, il est pratiquement impossible que votre ordinateur ait des problèmes pour le déplacer.

Exigences minimales

Système d’exploitation : Windows 7 ou ultérieur

Processeur : Intel Core i5-650 ou AMD Phenom II X4 965

Mémoire vive : 4 Go

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 650 ou AMD Radeon HD HD 6950

DirectX : version 10

Stockage : 4 Go d’espace disponible

Exigences recommandées

Système d’exploitation : Windows 10 ou version ultérieure

Processeur : Intel Core i5-2300 ou AMD FX-6300

Mémoire vive : 4 Go

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 660 ou AMD Radeon HD 7970

DirectX : version 10

Stockage : 4 Go d’espace disponible

Pour le moment, on ne sait pas si Marvel Snap arrivera également sur des consoles telles que PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X | S ou Xbox One.

Source | Marvel Snap