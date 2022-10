Ce mod transforme Pokémon Emerald en un jeu Roguelike

Tout ou rien : c’est Pokemon Emerald Rogue

Les ROMS personnalisées Pokémon ont fait parler de lui ce mois-ci avec la Pokémon Twitch Cup 2. Une partie du charme de cette série est la grâce avec laquelle les jeux Pokémon ont été traités en fonction de la situation. Et c’est que, il n’y a pas quelques artistes qui tournent leur imagination en créant leurs propres titres Pokémon. Il existe toutes sortes de jeux créés par des fans : des versions normales vitaminées aux jeux entièrement créés à partir de zéro avec des histoires incroyables.

Le mod dont nous allons parler aujourd’hui est un génie complet. Il s’appelle Pokémon Emerald Rogue, et c’est un jeu qui peut vous rendre à nouveau accro à Pokémon Emerald comme lorsque vous étiez enfant. L’idée est très simple : les créateurs de ce mod ont transformé le titre Hoenn en un jeu aux mécaniques Roguelike.

Le mécanisme Roguelike fonctionne parfaitement dans Pokémon

Le système Roguelike est devenu très à la mode ces dernières années, avec des jeux comme Dead Cells, The Binding of Isaac et Hades comme produit phare. Les mécanismes sont conçus pour que vous ne puissiez pas battre le jeu en une seule séance. Vous ne pouvez pas non plus sauvegarder en cours de partie. Si vous mourez, vous revenez au début. Recommencer n’est pas ennuyeux, car les cartes de ce système de jeu sont générées de manière procédurale.

Avec cela sur la table, vous penserez qu’il est impossible d’emmener des Pokémon sur ce terrain. Mais nous prévoyons déjà que ce n’est pas le cas. Les moddeurs de Pokémon Emerald Rogue connaissent très bien le genre, et ont adapté à la perfection le titre original de Game Freak.

Le principe est très simple : nous commençons le jeu et choisissons notre premier Pokémon, qui sera aléatoire. Ensuite, nous quitterons la ville principale et entrerons dans une sorte de Safari Zone. Après avoir accepté le défi, nous atteindrons un tableau. Ensuite, nous serons transportés dans une zone aléatoire de la carte Hoenn, généralement une route entre deux villes. L’objectif sera de trouver la sortie, mais en gardant nos Pokémon en vie. Si vous explorez bien, vous pourrez trouver des PokéBalls et des potions. Ils seront essentiels pour capturer de nouvelles créatures et vous permettre de relever le défi, car il n’y a pas de stores ou de centre Pokémon à soigner comme nous le ferions dans un jeu normal.

Pour accélérer le processus, Pokémon monte de niveau plus rapidement que dans un jeu normal. Une fois arrivé au bout du chemin, vous trouverez une porte qui vous ramènera au plateau. Après avoir répété ce processus plusieurs fois, vous devrez affronter un animateur de gym. Mais soyez prêt, car si vous perdez, vous recommencez avec votre Pokémon initial – mais en gardant une petite somme d’argent qui s’accumulera à chaque tentative.

Le mod parfait pour commencer à jouer à Nuzlocke

Si vous avez déjà voulu essayer le défi « Nuzlocke » (comme ce que nous avons vu ces jours-ci dans la Pokémon Twitch Cup 2), ce mod Pokémon Emerald peut vous aider à démarrer dans ce monde. Une fois qu’un Pokémon de votre équipe tombe en panne, il est parti pour toujours. Il n’est pas possible de tricher. La difficulté du jeu est assez élevée – bien qu’elle puisse être ajustée dans la ville principale, à la fois pour le rendre plus facile et pour le rendre encore plus difficile.

Le mod utilise de manière incroyable les atouts fournis par défaut dans Pokémon Emerald. Comme nous l’avons dit, il n’y a pas de centres à soigner, mais vous pouvez planifier votre jeu pour atterrir sur une case du plateau où vous avez un soin gratuit —ou payer une somme assez élevée avant d’affronter le chef—. Pour ce faire, il vous suffit de jeter un œil aux cases suivantes du plateau et de suivre ce chemin.

Chaque tentative est différente. Si vous êtes bien équipé, avant le chef vous pouvez opter pour un Pokémon légendaire. À d’autres moments, vous préférerez vous arrêter à un marché pour acheter des articles. Bien que le plus amusant soit l’arrêt de service, qui vous permet d’utiliser votre argent pour acheter des attaques pour votre Pokémon (tuteur, mouvements d’œufs ou MT). La question est de choisir la bonne stratégie.

Dans l’ensemble, Pokemon Emerald Rogue est un défi et constitue également un excellent moyen de profiter de la franchise à petites doses. Chaque course est absolument unique, il est donc difficile de s’en lasser. C’est aussi un jeu plutôt cool si vous cherchez une alternative aux jeux Pokémon traditionnels.