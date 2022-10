CD Projekt Red supervise un remake du premier jeu Witcher

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? CD Projekt Red a enfin commencé à faire la lumière sur l’un des projets annoncés plus tôt ce mois-ci – un remake du premier jeu Witcher. La société n’a pas encore fourni beaucoup de détails sur le titre, mais revisiter son premier jeu est logique pour plusieurs raisons.

Cette semaine, CD Projekt Red a confirmé qu’il supervisait un remake du jeu Witcher original de 2007. Le studio polonais Fool’s Theory développe le projet à partir de zéro sur Unreal Engine 5 avec la participation du personnel du CDPR. Le titre est encore en début de développement, donc les fans ne le verront pas avant un moment, et le CDPR n’est pas encore prêt à partager plus de détails à ce sujet.

Le hit culte qui a lancé la franchise de jeux désormais populaire qui a ensuite conduit à l’un des plus grands succès de Netflix pourrait être l’un des meilleurs exemples d’un jeu qui a besoin d’un remake.

Pour commencer, c’est le seul titre Witcher encore exclusif au PC après l’échec des plans antérieurs pour un port de console. Les utilisateurs de console qui se sont lancés dans la série avec le beaucoup plus populaire Witcher 3 auront la chance d’enquêter sur son prédécesseur pour la première fois.

Le RPG de 15 ans montre aussi clairement son âge. Même en 2007, le Witcher n’avait pas les meilleurs graphismes (le tristement célèbre Crysis qui fondait le processeur est sorti cette année-là), bien qu’il ait fait des choses impressionnantes avec le moteur graphique BioWare conçu pour Neverwinter Nights. Un remake d’Unreal Engine 5 devrait offrir une augmentation transformationnelle des détails visuels tout en permettant éventuellement au CDPR de se familiariser avec la technologie qu’il prévoit d’utiliser pour de futurs projets.

The Witcher est le jeu qui a transformé CDPR d’une maison de localisation polonaise en un studio de jeu de renommée mondiale. En dépit d’être rude sur les bords dans ses graphismes, son rythme et son interface utilisateur, The Witcher avait suffisamment de qualités attachantes pour en faire un succès. L’atmosphère, les personnages et le scénario non linéaire moralement gris du jeu l’ont aidé à se démarquer des autres RPG, engendrant finalement deux suites avec la nouvelle trilogie CDPR en cours de développement.

Le remake s’appelait auparavant « Canis Majoris » – l’un des cinq jeux Witcher que CDPR veut sortir dans les années à venir. Les autres sont un jeu de The Molasses Flood, dont le nom de code est « Project Sirius », et les trois jeux que CDPR fabrique en interne. La société prévoit également une suite à Cyberpunk 2077 actuellement appelée « Project Orion » et une nouvelle propriété intellectuelle nommée « Hadar ».

Bien que Canis Majoris n’apparaisse pas avant un certain temps, nous le verrons peut-être plus tôt que les autres projets. CD Projekt prévoit également de publier cette année la mise à niveau de nouvelle génération pour Witcher 3, gratuite pour ceux qui possèdent déjà le jeu.