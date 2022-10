Unigine SDK lance le prise en charge de Vulkan et DirectX 12, un nouveau magasin d’actifs

UNIGINE Community SDK est désormais gratuit pour tous les passionnés de technique du monde entier. Il n’y a que quelques moteurs 3D en temps réel sur le marché de masse, et voici maintenant un autre gros moteur. Auparavant, notre plate-forme n’était disponible que pour les grandes entreprises (créant des simulateurs 3D professionnels, des jumeaux numériques, etc.), l’édition gratuite du SDK est donc un gros problème.

Le SDK communautaire UNIGINE 2 met la même technologie de rendu 3D utilisée par les grandes entreprises à la disposition d’une communauté mondiale de programmeurs et d’artistes numériques. Les développeurs individuels ou les projets dont le revenu annuel ou le financement ne dépasse pas 100 000 $, et les organisations à but non lucratif peuvent tirer parti des principales fonctionnalités du moteur, y compris la qualité visuelle photoréaliste, les optimisations VR, les API C++ et C#, une bibliothèque de prêts à l’emploi -utiliser des objets de haut niveau et un éditeur de scène visuel. Cela permettra la création de diverses applications avec des graphismes 3D : jeux, animation, visualisation d’architecture, applications VR, visualisation de produits, art interactif, et bien plus encore.

Les fonctionnalités de niveau entreprise, telles que le prise en charge d’un vaste monde avec des scènes virtuelles aussi étendues que le système solaire, la simulation distribuée sur un réseau, l’intégration dans des applications propriétaires, un ensemble étendu de formats de données SIG/CAO, une sortie vidéo avancée, une capture de mouvement professionnelle et de nombreux autres sont disponibles dans les éditions commerciales du SDK — UNIGINE 2 Engineering et UNIGINE 2 Sim.

Quoi de neuf

DirectX 12 et Vulkan (expérimental)

Inutile de dire que cela a pris du temps. Nous avions nos raisons : la faible qualité des drivers et le support médiocre des fournisseurs aux premiers stades, l’expérience négative de l’industrie en matière de portage de jeux AAA, et la liste est longue. Maintenant que la technologie a suffisamment mûri, nous implémentons enfin les versions expérimentales DirectX 12 et Vulkan du moteur à partir de 2.16. Certaines fonctionnalités doivent encore être ajoutées (comme les terrains, SRAA, les requêtes d’occlusion et le prise en charge de plusieurs fenêtres), mais nous travaillons dur pour les implémenter dans les futures versions.

Ce que nous avons maintenant

Vulkan peut vous apporter jusqu’à 100 à 200 % de CPU et 30 % d’augmentation de GPU, par rapport à la mise en œuvre d’OpenGL. DirectX 12 – n’offre pas grand-chose, mais c’est quand même un bon plus – jusqu’à 15-60% du côté CPU, par rapport à DirectX 11.

Magasin d’actifs

L’Asset Store tant attendu est enfin là ! Pourtant expérimental, il a en quelque sorte façonné la manière dont les addons, démos, outils et autres composants du moteur seront distribués plus tard. Choisissez votre version de SDK, sélectionnez des catégories, saisissez ce que vous recherchez et la liste de tous les actifs disponibles pour votre projet est à votre disposition. Pour l’instant, seuls les assets gratuits sont disponibles dans l’Asset Store et sont publiés par UNIGINE. Si vous souhaitez publier vos ressources pour une utilisation gratuite, veuillez contacter notre équipe d’assistance.

Nouveau navigateur SDK

Le navigateur SDK est votre point de départ vers le monde d’UNIGINE, où vos projets prennent leur premier souffle. Il regorge de modèles, d’échantillons, de démos et de contenu supplémentaire. Et nous l’avons juste amélioré.

Intégration ROS

Des aspirateurs aux moissonneuses-batteuses autonomes en via les drones, les robots font partie intégrante de notre époque. UNIGINE évolue activement vers l’industrie automobile et le monde des systèmes autonomes où le ROS (Robot Operating System) est un standard de fait. Nous avons introduit l’intégration ROS2 pour simplifier les processus de construction, de formation et de test de ces systèmes dans l’environnement virtuel avant de prendre la route réelle.