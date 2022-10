The Last of Us Part 2 a failli changer la scène la plus célèbre d’Abby

The Last of Us Part 2 n’a pas toujours conservé le contenu que nous avons vu dans la version finale. Le livre d’art officiel dédié à cet épisode révèle un concept inutilisé qui a modifié la scène la plus importante mettant en vedette Abby. Si vous n’avez pas joué, nous vous recommandons d’arrêter de lire : il couvrira des sujets qui révèlent l’intrigue du jeu.

Avant le golf : c’était la scène alternative d’Abby et Joel

Bien avant qu’Abby ne mette fin à la vie de Joel avec un club de golf, Naughty Dog a décrit un complot alternatif qui a changé le cours des deux protagonistes, bien que le résultat ait été le même. « Dans un concept original, Abby allait s’infiltrer dans la danse du festival et venir sur Joel », commence l’étude.

Dans les images qui accompagnent cette pièce (téléchargées par l’utilisateur u/IzhmaelCorp08 sur Reddit), nous pouvons voir l’art conceptuel que Naughty Dog a esquissé. Sur le côté gauche, on voit à quoi aurait ressemblé la rencontre entre Abby et Joel au milieu de la danse, un moment où il n’a aucune idée des intentions cachées de la jeune femme. Sur le côté droit, au lieu de cela, nous voyons le résultat final.

Naughty Dog le raconte comme ceci: «Concept d’Abby acculé Joel mortellement blessé. Sa machette saigne d’avoir démembré sa main. Alors qu’il essaie de se dégager d’elle, confus et terrifié, il analyse le regard froid qui le traverse. À ce moment-là, il se rend compte qu’il ne s’agit pas d’une attaque au hasard : elle le cherchait pour le traquer.

La version finale diffère complètement de ce concept, Joel étant torturé par Abby et son gang jusqu’à ce qu’ils portent le coup fatal. Le reste, si vous y avez joué, appartient à l’histoire : à partir de ce moment a commencé le voyage de vengeance d’Ellie à travers les États-Unis.

Références : Reddit