Age of Empires II et Age of Empires IV arrivent sur les consoles Xbox

Il y a des sagas qui font partie de l’histoire et Microsoft a une série de franchises au sein de ce groupe sélect de sagas. Age of Empires a gagné sa place dans l’Olympe des jeux en étant l’un des best-sellers de son genre. De plus, cette année, son quatrième opus est arrivé après une infinité de temps plus tard. Le problème, c’est que ces types de jeux se jouent toujours sur PC… et les gens le réclament depuis des années sur consoles. Maintenant, en 2023, nous verrons comment cette légende des jeux de stratégie en temps réel arrive sur les consoles Xbox.

Xbox intégrera deux jeux mythiques Age of Empires en 2023

Le chant des moines a enfin pris effet et avec le dernier Wolololo la saga légendaire a été convertie en Xbox. Au final, ce n’était pas quelque chose de si difficile, du moins pas pour cette saga de jeux. Blague à part, hier l’arrivée d’Age of Empires II et Age of Empires IV a été annoncée pour les consoles Xbox au cours de l’année 2023. Nous verrons comment les commandes sont intégrées et comment cela fonctionne sur les consoles du géant de Redmond, mais l’occasion en vaut la peine .

Merci d’avoir participé à notre célébration du 25e anniversaire ! Nous espérons que vous avez apprécié toutes les mises à jour, les annonces et plus encore pour #AoE25. Si vous avez manqué la diffusion ou avez besoin d’un récapitulatif de tout ce qui se passe pour notre 25e anniversaire, nous avons ce qu’il vous faut ! 📜 WAOUH ! https://t.co/rdikx12BDA pic.twitter.com/HBI5BNVG3B – AgeOfEmpires (@AgeOfEmpires) 25 octobre 2022

En plus de la grande mise à jour susmentionnée, l’équipe d’Age of Empires avait beaucoup plus à nous dire. Autre saga légendaire, Age of Mythology reviendra aux anciennes habitudes. Nous n’avons aucune date ni aucune information au-delà d’une bande-annonce et d’un titre. L’Âge de la Mythologie : Raconté. Tout semble indiquer qu’il s’agira d’une remasterisation du jeu original, comme ce fut le cas avec le jeu de stratégie classique. Il semble que World’s Edge ait des ambitions faramineuses et veuille rivaliser avec les grands studios de stratégie en temps réel.