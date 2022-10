Les astronomes finalisent un appareil photo de 3,2 gigapixels qui cartographiera le ciel sur une décennie

Quelque chose à espérer : les ingénieurs du SLAC National Accelerator Laboratory en Californie finalisent les travaux sur ce qui sera le plus grand appareil photo numérique du monde. L’appareil photo de 3 200 mégapixels (soit 3,2 gigapixels) sera le joyau de la couronne du télescope de l’observatoire Vera C. Rubin, actuellement en construction au Chili. La caméra dispose d’un miroir de 25 pieds pour collecter la lumière et d’un objectif de 5,5 pieds pour les tâches de mise au point.

Selon le directeur adjoint de l’Observatoire Rubin, Aaron Roodman, les deux composants figurent dans le Livre Guinness des records du monde en raison de leur taille sans précédent.

Rubin collectera 20 téraoctets de données époustouflantes, chaque nuit, pendant 10 ans. Il aura un angle de vue de 18 000 degrés carrés et verra environ 20 milliards de galaxies et 17 milliards d’étoiles dans la Voie lactée. L’énorme trésor de données sera utilisé pour créer essentiellement un enregistrement vivant du ciel, permettant aux scientifiques de suivre la progression des événements cosmiques comme le mouvement des astéroïdes ou des comètes ainsi que les explosions de supernova.

Les images seront capturées à l’aide de six filtres sur une gamme du spectre électromagnétique optique.

La caméra subira les derniers tests sur site avant d’être transportée vers son domicile dans le nord du Chili à bord d’un Boeing 747 cargo. Une fois installé, les scientifiques effectueront les premières images de test de l’oscilloscope au cours du second semestre 2023. Si tout se passe comme prévu, la première mission « officielle » baptisée First Light aura lieu en mars 2024.

Un flux constant de données sera disponible pour la communauté scientifique dès que les images seront traitées. Cela permettra aux participants de suivre simultanément les événements dans le ciel nocturne, de comparer les résultats et de saisir les détails qu’ils auraient autrement manqués.

Pour les passionnés d’astronomie, c’est une époque fascinante à vivre. Le télescope spatial révolutionnaire James Webb de la NASA renvoie des images époustouflantes de l’univers à intervalles réguliers depuis juillet, le tourisme spatial privé est désormais une chose et la NASA est plus proche que jamais de renvoyer des humains sur la Lune. Nous avons également récemment heurté un astéroïde avec un vaisseau spatial dans le cadre du premier système de défense planétaire réussi.

Les skygazers marginaux ont aussi beaucoup à digérer. La NASA a récemment annoncé l’équipe qui étudiera les phénomènes aériens non identifiés (UAP) au cours des neuf prochains mois. Ils prendront en compte les données recueillies par les entités gouvernementales civiles, les fournisseurs commerciaux et d’autres sources, mais pas les données classifiées. Un rapport complet sur leurs conclusions devrait être rendu public à la mi-2023.

Une suite au rapport préliminaire de juin 2021 sur le sujet du Bureau du directeur du renseignement national (ODNI) est également attendue d’un jour à l’autre et certains pensent qu’il pourrait inclure des données relatives aux PAN observées dans l’espace. Certains passionnés sont convaincus que l’activité récente sur le sujet s’inscrit dans un projet de divulgation lente pour préparer le public à une réalité dans laquelle nous ne sommes pas seuls dans l’univers.