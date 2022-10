Votre Chromecast exécutant Android 12 dispose d’une fonctionnalité que vous ne pouvez pas encore utiliser

Android 12 vient enfin d’arriver sur le Chomecast avec Google TV 4K, et c’est aussi le système par défaut du nouveau modèle HD. Sur le papier, ce nouveau système n’apporte pas beaucoup de nouveautés. La nouvelle version de Google TV a des améliorations de sécurité et de stabilité, une compatibilité avec les applications récentes et un nouveau système de recommandation pour les mineurs utilisant l’IA. Pourtant, l’une des fonctions qui paraissait la plus intéressante finit par ne convaincre personne.

Les Chromecasts sont mis à jour, mais nous voyons peu de changements

Comme nous l’avons dit, Android 12 n’apporte pas beaucoup de nouvelles fonctionnalités dans Chromecast avec Google TV. On peut considérer qu’il ne s’agit que d’une mise à jour du système qui s’exécute en dessous de l’interface graphique, le lanceur étant celui qui apporte généralement des nouvelles lorsqu’il reçoit une mise à jour.

L’une des implémentations qui avait le plus de potentiel sur le papier était la correspondance de la fréquence d’images. Cela ressemblait à quelque chose comme la fonctionnalité phare de la mise à jour. Ce n’est pas une amélioration unique, car Apple a implémenté une fonctionnalité similaire en 2017 sur son Apple TV.

Le Chromecast trébuche sur ses cadres adaptés

La correspondance de fréquence d’images est utilisée pour résoudre certains problèmes visuels et artefacts lorsque la fréquence d’images vidéo et la sortie d’affichage ne correspondent pas. Le but de ce paramètre est de modifier la fréquence d’images sans que l’écran ne se vide pendant le changement. Maintenant qu’il a atteint Chromecast avec Google TV, beaucoup ont mis cette nouvelle fonctionnalité à l’épreuve, et la surprise est que les ingénieurs de Google ne semblent pas avoir été très bien avec la mise en œuvre.

Dès que la mise à jour est arrivée, les gars de FlatPanelsHD ont mis leur Chromecast à l’épreuve. Et selon ce qu’ils disent, il a une performance décevante. En premier lieu, les médias soulignent que la mise en œuvre part d’une erreur de base, car elle utilise Quick Media Switching, une fonction de HDMI 2.1. Le problème est qu’aucun Chromecast avec Google TV ne supporte cette norme. En fait, il n’y a pas un seul téléviseur aujourd’hui qui utilise cette fonctionnalité de HDMI 2.1.

Ils soulignent également de FlatPanelsHD que cette fonction n’est pas activée par défaut. En d’autres termes, la mauvaise performance est probablement due au fait qu’il est encore en phase de test. En fait, dans les nombreux tests qu’ils ont effectués, il semble que la plupart des applications ne répondent pas correctement à cette fonction. Netflix, Disney+ et HBO Max ne le prennent pas en charge. Dans un cas plus extrême, ils ont testé le lecteur vidéo natif lui-même intégré à Google TV et il ne prend pas non plus en charge la commutation de fréquence d’images.

Compatible avec Plex et Kodi, mais à mi-chemin

À la surprise de beaucoup, les applications Plex et Kodi semblent reconnaître cette fonctionnalité. Plex peut s’en servir, bien qu’il utilise une API plus ancienne que celle prise en charge par Android 12. En revanche, ceux qui ont essayé cela avec Plex signalent sur Reddit que cela cause pas mal de problèmes.

Il semble que Google ait encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine. Le changement de fréquence d’images Chromecast est arrivé, mais il faudra des mois avant que nous puissions utiliser cette technologie sur nos téléviseurs.