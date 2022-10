iPhone USB-C : Greg Joswiak confirme qu’Apple sera contraint de se conformer à la nouvelle réglementation européenne

L’UE a récemment officialisé une nouvelle législation qui obligera la plupart des appareils électroniques personnels à passer à l’USB-C pour charger un transfert de données. Maintenant, pour la première fois, Apple a confirmé qu’il devra se conformer à cette nouvelle réglementation, malgré le fait que l’entreprise soit toujours fondamentalement en désaccord avec la base de la nouvelle réglementation commune sur les chargeurs.

Un iPhone avec USB-C arrive

La confirmation est venue du dirigeant d’Apple, Greg Joswiak, vice-président directeur du marketing mondial de la société. Joswiak et son collègue vice-président senior d’Apple, Craig Federighi, sont interviewés par Joanna Stern à un le journal Wall Street un événement. Stern a lancé l’interview avec une question du réalisateur sur le débat USB-C vs Lightning.

Joswiak a expliqué que USB-C et Lightning sont les deux connecteurs les plus populaires au monde, avec plus d’un milliard de personnes utilisant un câble Lightning quelconque. Selon Joswiak, la conviction d’Apple est que la société a trouvé un équilibre en utilisant un type de câble que vous pouvez déconnecter du bloc d’alimentation, ce qui indique qu’un côté peut avoir Lightning et l’autre peut avoir le type de connecteur le plus pratique pour l’utilisateur, comme USB-C ou USB-A.

Joswiak a déclaré que les législateurs européens et Apple étaient « en désaccord » sur l’idée d’une réglementation commune sur les chargeurs. Il a noté que malgré le fait que l’UE ait de bonnes intentions, c’est une chose délicate à réglementer. En particulier, il souligne que les législateurs de l’UE ont déjà tenté de normaliser le connecteur micro-USB désormais obsolète.

En fin de compte, cependant, Joswiak a confirmé qu’Apple n’aura pas le choix de se conformer à la nouvelle réglementation européenne commune sur les chargeurs autour de l’USB-C. Il s’est arrêté avant de confirmer qu’Apple passerait l’iPhone en USB-C, mais à moins d’une solution de contournement bancale, c’est la seule vraie solution ici. « Pour la plupart des clients d’iPhone, il s’agit de recharger », a déclaré Joswiak.

Rapports provenant de sources, y compris Bloomberg et Ming-Chi Actu ont indiqué qu’Apple prévoyait de passer à l’USB-C avec l’iPhone 15 à venir l’année prochaine.

