Lenovo stimule les innovations en matière de design (form factor) dans les PC et "réalité étendue"

La vue d’ensemble : alors que de nombreux acteurs du secteur des gadgets aiment parler des avancées techniques cachées dans leurs appareils, la vérité est que rien n’a le même impact qu’un changement évident dans la conception physique ou le design (form factor) de l’appareil. Les débuts des smartphones pliables comme le Samsung Galaxy Fold ou le Razr mis à jour de Motorola, par exemple, continuent de susciter le genre de surprise et de ravissement parmi les clients et les acheteurs potentiels que de nombreuses entreprises aimeraient avoir.

De nouveaux processeurs avancés, des ports de connectivité supplémentaires, des caméras améliorées et d’autres améliorations internes sont également clairement importants, mais à une époque où tant de produits commencent à se ressembler, une nouvelle conception intrigante d’un appareil populaire est susceptible d’obtenir beaucoup de attention. Il n’est donc pas surprenant que le dévoilement à la fois d’un ordinateur portable de marque Lenovo et d’un smartphone de marque Motorola avec écrans extensibles lors de l’événement Lenovo Tech World 2022 de la semaine dernière ait fait l’objet d’une grande couverture.

Les deux appareils sont basés sur une technologie d’affichage OLED flexible qui utilise une conception enroulable, permettant aux écrans de s’étendre à une taille plus grande en appuyant sur un bouton.

Les deux appareils étaient clairement étiquetés comme des conceptions conceptuelles sans date de sortie ferme, mais ils offraient un aperçu intrigant de nouvelles façons de penser différemment à certains de nos gadgets les plus courants. À leur manière, chaque conception a répondu au désir presque universel de plus grandes tailles d’écran sans le souci tout aussi universel de ne pas avoir à transporter de gros appareils, ce qui les rend instantanément attrayants.

Malheureusement, compte tenu de l’état de la fabrication de la technologie d’affichage enroulable et des exigences physiques auxquelles les appareils grand public seraient confrontés, il faudra probablement plusieurs années avant de voir des implémentations commerciales de cette technologie dans ces types d’appareils. (LG a introduit un téléviseur à écran OLED enroulable, mais il a fallu de nombreuses années pour enfin arriver sur le marché et coûte actuellement environ 40 000 $.)

Pourtant, c’est formidable de voir Lenovo repousser les limites de ce qui est possible et c’est encore un autre exemple de la longue histoire de l’entreprise en matière d’innovations dans la conception physique. La série originale d’ordinateurs portables Yoga de Lenovo, par exemple, a été le premier exemple d’une conception de charnière pliable à 360 degrés pour PC qui est depuis devenue monnaie courante. La société est également sur sa conception de PC pliable de deuxième génération avec la dernière itération du ThinkPad X1 Fold, ainsi que la deuxième version de son smartphone pliable Motorola Razr. Dans tous les cas, ce sont des exemples intéressants de l’accent mis par l’entreprise sur les facteurs de forme.

Rappelez-vous que Lenovo a acheté l’activité IBM PC en 2005 et que la culture axée sur l’innovation qui a conduit au développement du PC portable ThinkPad – qui a récemment célébré son 30e anniversaire et est sans doute l’archétype des conceptions d’ordinateurs portables modernes – s’est clairement poursuivie lorsque Lenovo a pris le relais. les rênes. Bien sûr, toutes les conceptions innovantes ne se révèlent pas être des succès sur le marché et Lenovo, comme tous les autres principaux fournisseurs de PC, a eu des concepts intéressants qui n’ont pas été très bien acceptés. Il ne fait aucun doute, cependant, que lorsqu’il s’agit de nouvelles possibilités fascinantes ou d’innovations intrigantes en matière de design (form factor) pour les PC, Lenovo est probablement la première entreprise à les essayer. Dans de nombreux cas, cela indique qu’ils sont également la première entreprise à les intégrer au grand public.

Ce même esprit d’expérimentation et de nouvelle réflexion commence également à s’étendre à d’autres catégories de produits, car Lenovo s’est récemment beaucoup concentré sur les casques XR (eXtended Reality) et d’autres développements liés au métaverse. L’année dernière, la société a lancé ses lunettes ThinkReality A3 AR (réalité augmentée) et le mois dernier, elle a été l’une des premières entreprises à lancer un casque VR (réalité virtuelle) avancé axé sur l’entreprise, le ThinkReality VRX, qui offre une capacité de transmission vidéo couleur. Cela permet à l’appareil de passer d’un mode VR complet à une expérience de réalité mixte (MR) de type AR où le contenu créé numériquement peut être superposé à la vue du monde réel offerte par deux caméras haute résolution à l’avant du casque.

Bien que les deux casques présentent des similitudes avec les appareils existants, ils intègrent également un hardware unique pour les aider à se démarquer. Dans le cas de l’A3, Lenovo a choisi d’opter pour une conception connectée qui nécessite une connexion filaire à certains modèles de PC Lenovo équipés d’un GPU ou à certains smartphones Motorola. Bien que cela indique que l’appareil ne peut pas fonctionner seul, il réduit la conception à une conception beaucoup plus mince et plus semblable à des lunettes que des appareils tels que HoloLens 2 de Microsoft.

Le VRX de Lenovo partage certaines similitudes avec le Meta Quest Pro récemment sorti (bien que Meta Quest Pro ait fait ses débuts après le Lenovo VRX). Les deux appareils sont basés sur le dernier chipset Snapdragon XR Gen2+ de Qualcomm et disposent des dernières optiques à crêpes pour un champ de vision plus large. Le nouveau casque de Lenovo peut fonctionner seul ou être connecté à un PC pour une expérience de meilleure qualité. En fait, Lenovo s’est associé à Nvidia pour des expériences basées sur le cloud et alimentées par GPU via Nvidia CloudXR.

L’appareil Lenovo est également le premier casque compatible VR capable de fonctionner avec Snapdragon Spaces de Qualcomm, un environnement de développement logiciel initialement créé pour créer du contenu pour les casques AR. En équipant le VRX du hardware (et des logiciels) nécessaire pour prendre en charge Snapdragon Spaces, Lenovo reflète à nouveau sa volonté d’apporter de nouveaux types de fonctionnalités aux catégories de produits existantes.

Comme tous les fabricants d’appareils, Lenovo continue d’apporter des avancées importantes avec ses partenaires constructeurs technologiques à l’intérieur de ses appareils. Par ailleurs, il travaille sur de nouveaux outils logiciels, services et environnements de développement importants pour nombre d’entre eux, y compris l’effort multi-fournisseurs Engage XR pour ses casques. Cependant, l’accent mis par l’entreprise sur les innovations en matière de design (form factor) lui offre une opportunité unique alors que le monde recherche des conceptions plus uniques et différenciées.