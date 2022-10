LG a déjà un Smart Monitor comme Samsung qui est très cool, mais c’est cher

A quoi sert ce moniteur ?

D’une taille de 32 pouces, sa dalle offre une résolution 4K de 3 840 x 2 160 pixels avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. C’est un moniteur généreux en pouces, et curieusement il ne comprend pas de base fixe pour le laisser reposer sur une table , mais que son support par défaut est un bras vertical qu’il faut régler sur le bord de la table.

Cette particularité nous permet d’entrevoir un peu ses intentions de mobilité, une mobilité qui sera toujours conditionnée par ses dimensions généreuses, mais qui vous permettra de la placer n’importe où, notamment du fait de sa connectivité.

C’est là qu’entre en jeu le port USB-C, qui domine le reste des connexions. Et c’est grâce à ce port 65W que nous pouvons alimenter le moniteur, en pouvant simplement le connecter à un MacBook pour que l’écran commence à fonctionner.

Avec télécommande, Smart TV et AirPlay

Mais c’est sa facette de divertissement où il finit par attirer complètement l’attention. Cet écran a webOS comme système d’exploitation, il fonctionne donc comme n’importe lequel des téléviseurs intelligents que LG a dans son catalogue (mais sans entrée d’antenne, bien sûr). Comme d’habitude chez la marque, ce système d’exploitation est accompagné de la Magic Remote, une télécommande avec un accéléromètre avec laquelle on peut naviguer dans l’interface en déplaçant un pointeur sur l’écran avec de simples mouvements du poignet.

Évidemment, vous pouvez utiliser des services de streaming tels que Netflix et Prime Video, et pour cela, il comprend également deux haut-parleurs de 5 W, vous n’avez donc pas besoin de haut-parleurs supplémentaires. Et enfin, la possibilité de prendre l’image d’un appareil iOS ou macOS via AirPlay 2.

La fonction ThinQ Home du système d’exploitation soulève l’idée de pouvoir contrôler vos appareils intelligents à partir d’une interface qui centralise tout ce que vous avez de domotique à la maison. L’idée est intéressante, mais la réalité est que tous les produits ne prennent pas en charge cette interface et vous ne pourrez pas tout contrôler à moins que vous ne recherchiez des éléments spécifiquement pris en charge par la plate-forme.

Un moniteur très complet pour un profil très bas

Les qualités du moniteur sont exceptionnelles, cependant, son public pourrait être assez rare. C’est une proposition que nous avons déjà pu voir chez d’autres marques comme Samsung avec son Smart Monitor, et qui recherche des utilisateurs qui utilisent également l’ordinateur de bureau comme appareil de divertissement. Le format 32 pouces peut faire office de téléviseur dans des petites pièces ou des studios, donc l’idée est très intéressante, mais comme on dit, avec son prix de 500 dollars (on imagine que ce sera 500 ou 550 euros), c’est possible que beaucoup optent pour quelque chose de moins cher.

Le moniteur est actuellement répertorié sur Amazon US au prix de 499,99 $, mais il ne sera disponible en stock que plus tard.