Ils se connaissent sur Clash of Clans, Katia et Ale sont toujours ensemble après six ans et ont deux enfants

Sur TikTok leur vidéo avec la légende « Mais tu penses vraiment que ça dure avec un mec connu sur Clash of Clans ? » a été visionné un demi-million de fois.

Galeotto était Clash of Clans. Katia et Ale se sont rencontrés séparés d’un écran sur le chat mondial du jeu il y a six ans. Ils ont maintenant deux enfants : Bryan, 3 ans, et Gabriel, 8 mois. La nouvelle est devenue virale après que Katia du profil Thebryanfamily ait téléchargé une vidéo sur TikTok. Ci-dessous la légende : « Tu penses vraiment que ça dure avec un gars que tu as rencontré sur Clash Of Clans ? ». Quelques secondes plus tard, toute la famille apparaît souriante à la caméra. Le clip a enregistré plus d’un demi-million de vues.

L’histoire d’amour de Katia et Ale

Tout a commencé avec Clash of Clans. Pour les non-initiés, le jeu vidéo a pour but de construire un village, d’amener tous les bâtiments au niveau maximum et d’accumuler des trophées. En même temps, cependant, il y a aussi des guerres à mener qui entravent le projet, c’est pourquoi les joueurs se rassemblent souvent en clans, des groupes jusqu’à 50 utilisateurs qui collaborent au sein d’une structure hiérarchique.

Katia était l’une des leaders, elle avait besoin de recruter des joueurs pour son clan car il y avait une guerre à venir. Katia l’explique toujours : « J’ai laissé entrer un de mes amis, et il a invité 300 000 autres personnes » dans le chat pour nourrir son clan. « Ale a aussi rejoint ces personnes, on a commencé à s’écrire puis on est passé sur Facebook », explique Katia. La prochaine étape consistait à se rencontrer en direct. Ils sont tombés amoureux et ont commencé à construire une vie ensemble.

La fermeture définitive du chat mondial de Clash of Clans

Il est né comme un canal commun pour favoriser l’interaction sociale entre les joueurs du monde entier. Pour Katia et Ale, c’était quelque chose de plus. Le chat mondial lui a permis de se rencontrer. Mais n’hésitez pas maintenant. En effet, le chat global a été fermé car, en plus d’être un terreau fertile pour les histoires d’amour originales, c’était aussi une arène de contenus indésirables, de messages offensants et d’affrontements entre joueurs. « Nos intentions étaient les meilleures, mais le choix de créer ce chat s’est retourné contre lui, car au fil des ans, nous avons dû utiliser de nombreuses ressources dont nous disposons pour le modérer », a expliqué Clash of Clans.

Le chat était non seulement utile pour rendre les relations plus directes, mais c’était un excellent moyen de recruter du personnel pendant les guerres. Tout comme Katia l’avait fait. Cependant, Clash of Clans a introduit d’une part des astuces pour optimiser la recherche de nouveaux membres par clans, d’autre part des outils qui permettent aux joueurs d’identifier plus facilement le clan qui répond le mieux à leurs besoins.