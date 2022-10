Cette évolution humaine imaginée par l’IA devient virale pour des raisons évidentes

Nous avons de bonnes nouvelles. Les IA ne sont pas des créationnistes. Ils croient en la théorie de l’évolution de Charles Darwin, on peut donc dire qu’ils ont déjà quelques doigts d’avance sur certains humains. La mauvaise nouvelle est qu’ils continuent à donner un peu de yuyu. Et sinon, dites Fabio Comparelli, un artiste qui a utilisé l’intelligence artificielle génératrice d’images pour étudier comment le réseau de neurones interprète le concept d’évolution.

L’IA ose l’évolution

Le créateur de contenu, Fabio Comparelli, a réussi à créer un véritable phénomène viral avec une animation d’environ 40 secondes. La vidéo commence par un singe grimpant à un arbre. Petit à petit, les cadres varient, et on voit comment le personnage se transforme. Le singe devient l’homme des cavernes typique. Plus tard, nous le voyons transformé en guerrier médiéval typique. La vidéo progresse, et on s’aperçoit rapidement que l’IA nous emmène dans le temps présent, avec un homme regardant son téléphone portable. Et c’est là que le plaisir commence.

Notre protagoniste fait pousser des membres robotiques. Quelque chose de pas déraisonnable, car l’humanité y parviendra tôt ou tard. Suite à l’animation, le cyborg se transforme directement en robot. Quand on pense que les choses ne peuvent plus varier, le personnage finit par se transformer en une sorte d’être extraterrestre qui finit par se confondre avec un décor plein de machines.

Comment puis-je faire une telle animation avec l’IA ?

Si nous allons à la publication originale de Fabio Comparelli sur Instagram, nous verrons qu’il utilise les balises ‘Midjourney’ et ‘Stable Diffusion’, qui sont deux des IA les plus avancées actuellement.

En analysant le profil de Fabio, on pourrait se risquer à dire que le style qu’il obtient est un produit de Midjourney. Cependant, nous avons vu certains utilisateurs générer des animations de ce type presque dès le « day one » et avec des intelligences différentes.

Avec diffusion stable

Dans le cas où vous utilisez Stable Diffusion, ce que vous avez à faire est de générer des images jusqu’à ce que vous obteniez une première image qui vous plaise. L’invite doit être complexe, car, pour les images suivantes, vous devrez utiliser la même graine et varier très légèrement l’invite.

avec mi-parcours

En revanche, dans Midjourney, les choses sont différentes. Depuis la semaine dernière, il existe un nouvel outil qui sert justement à faire ce type de création. À la date de publication de cette vidéo Instagram virale, Fabio n’aurait pas dû avoir accès à cette fonctionnalité, il l’a donc probablement obtenue simplement en faisant des versions des images.

Vous avez probablement obtenu l’image du singe sans taper directement le mot « singe ». Ensuite, en faisant des variations, Comparelli n’aura retenu que les variations les plus intéressantes, c’est-à-dire celles qui ont transformé l’image par l’évolution.

Si vous allez le faire maintenant, c’est encore plus facile. Utilisez la commande ‘/settings’ sur votre serveur Discord et activez le ‘Remix Mode’. Dans ce cas, nous générerions une image du singe et en cliquant sur ‘V1’, le système affichera à nouveau la boîte de dialogue pour pouvoir modifier l’invite. Ici, nous changerions « singe » en « homme des cavernes ». À ce stade, nous ferons simplement des modifications jusqu’à ce que nous arrivions là où nous voulons. Bien sûr, le résultat final ne sera pas aussi original que l’exemple.

Une fois cela fait, tout ce que vous avez à faire est d’agrandir les images et de les assembler dans un programme de montage vidéo pour former l’animation. La prochaine chose serait seulement de télécharger la vidéo sur Instagram et d’attendre patiemment de recevoir tous les likes correspondants.