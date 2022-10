Sonic Frontiers culmine son développement : "Nous avons fait de notre mieux jusqu’à la fin"

Le hérisson le plus célèbre des jeux vidéo est sur le point de débarquer dans les stores. Sonic Frontiers est le nouvel épisode mettant en vedette la mascotte de SEGA, un ambitieux jeu vidéo en monde ouvert qui nous emmènera dans une aventure de plateforme et d’action. Le réalisateur Morio Kishimoto a confirmé sur Twitter que le développement était terminé, et bien qu’ils n’aient pas mis en œuvre tout ce que les fans avaient demandé, ils ont essayé de faire de leur mieux jusqu’à la fin.

« Nous n’avons pas pu intégrer tous vos retours, mais nous avons fait tout notre possible jusqu’à peu avant la fin du mandat », a-t-il expliqué. Le développeur japonais en a profité pour partager ses propres émotions maintenant que les travaux sont terminés. Selon ses propos, il se sent « soulagé », mais en même temps il a exprimé qu’il était « un peu triste », puisqu’ils ont travaillé intensément pendant « cinq ans ».

Kishimoto a également confirmé qu’il était temps « de démarrer un nouveau projet ». Qu’est-ce qu’il serait? Pour le moment, rien que je puisse partager sur les réseaux sociaux. Il faudra attendre que SEGA l’annonce pour savoir s’il s’agit d’un autre titre Sonic ou non.

Sonic Frontiers organisera un événement Monster Hunter

Quelques jours après l’arrivée du jeu sur le marché, le flou bleu se heurtera à certains éléments de Monster Hunter, puisque SEGA et Capcom ont annoncé une collaboration entre les deux sagas à partir du 14 novembre. Divers équipements skins (Rathalos Armor, Rathalos Feline Armor, etc.) seront inclus, ainsi qu’un mini-jeu spécial, entre autres surprises spéciales.

Sonic Frontiers sera mis en vente le 8 novembre prochain sur Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5 et PC. Dans cette news, vous pouvez vérifier les exigences minimales et recommandées pour profiter du titre en compatibilité.

Source | SEGA