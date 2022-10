Vivo partage la liste des téléphones éligibles à la mise à jour FuntouchOS 13 basée sur Android 13

Cela fait deux mois qu’Android 13 est devenu disponible pour les téléphones Pixel. Néanmoins, la mise à niveau est disponible pour un certain nombre de téléphones Android éligibles. La plupart des équipementiers de smartphones Android testent le nouveau logiciel sur leurs téléphones phares haut de gamme et Vivo n’est pas différent. Vivo teste la nouvelle mise à niveau Android 13 sur le produit phare Vivo X80 Pro depuis mai, la disponibilité de la version publique est encore inconnue, mais maintenant la société a partagé une liste de téléphones éligibles pour la mise à jour Android 13.

Vivo a officiellement partagé la liste des modèles compatibles avec Android 13 sur ses poignées de médias sociaux, la société a partagé une image via le Poignée Twitter FuntouchOS ainsi que sur Instagram. Et selon l’image partagée par Vivo, la société devrait mettre à niveau plus de 20 téléphones éligibles d’ici la fin de cette année, tandis que 17 autres modèles recevront le nouveau logiciel au premier semestre 2023. Au total, la société prévoit de pousser le nouvelle mise à niveau vers 37 téléphones compatibles. Évidemment, le nouveau logiciel est basé sur FuntouchOS 13.

En parlant du calendrier de déploiement, la feuille de route confirme que la mise à niveau sera publiée en premier sur le Vivo X80 Pro à partir de fin septembre 2022, ce qui indique que si vous possédez le Vivo X80 Pro, vous pouvez vous attendre à une nouvelle mise à niveau du micrologiciel à tout moment maintenant. Cependant, votre téléphone recevra d’abord la version bêta, puis une mise à niveau stable au cours des deux prochains mois.

Vivo a de grands projets pour le mois prochain, c’est-à-dire novembre. Oui, la société prévoit de publier la nouvelle mise à niveau FuntouchOS 13 basée sur Android 13 sur au moins 15 téléphones, y compris la série phare de l’année dernière – la série X70, les téléphones de la série V, les téléphones de la série T et quelques modèles de la série Y également .

Pour décembre, la mise à niveau sera publiée pour les téléphones de la série X60. Alors que d’autres modèles recevront la nouvelle mise à niveau à partir du premier semestre 2023. Voici la chronologie complète du déploiement d’Android 13 pour les téléphones Vivo.

Liste des téléphones Vivo éligibles à la mise à jour Android 13 – Roadmap

À partir de fin septembre 2022

À partir de la mi-novembre 2022 X80 X70 Pro+ X70Pro V25 Pro V25 V23 Pro V23 5G V23e 5G T1 Pro 5G T1 5G T1 Y75 5G Y35 Y22 Y22s

À partir de mi-décembre 2022

A partir du S1 2023 V21 5G V21e V20 Pro V20 V20 2021 Y75 Y73 Y72 5G Y53s Y21 Y33s Y20G Y21T Y33T T1x Y51A Y31 Y20T



Pour les changements, Vivo a récemment publié la version bêta d’Android 13 sur son téléphone de marques sœurs – iQOO Neo 6. Et l’appareil a reçu une nouvelle mise à jour avec des fonctionnalités telles que plus de palettes de couleurs comme nous l’avons vu dans le stock Android 13, option pour masquer les photos dans l’application de la galerie , apporte de nouvelles fonctionnalités de refroidissement du téléphone à iManager, la possibilité de voir l’icône d’autorisation de notification sur le panneau de notification, et plus encore. Vous pouvez également vous attendre aux fonctionnalités essentielles d’Android 13.

Si vous possédez l’un de ces téléphones Vivo et que vous souhaitez effectuer une mise à niveau vers la nouvelle mise à niveau FuntouchOS 13 centrée sur Android 13, assurez-vous que votre téléphone fonctionne avec la dernière version logicielle disponible. Si votre téléphone fonctionne sur la dernière version, vous pouvez vous diriger vers Paramètres> Mise à jour du système, puis appuyez sur l’icône d’engrenage dans le coin supérieur droit et sélectionnez la version d’essai et demandez la nouvelle mise à jour.

