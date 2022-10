House of Dragon : Viserys et Alicent ont eu un quatrième enfant, où est-il ?

En ce moment, la moitié d’Internet se demande pourquoi diable Rhaenys n’a pas crié « Dracarys » lorsqu’elle se tenait avec son dragon au milieu du couronnement d’Aemond Targaryen, cependant, l’autre moitié, qui a peut-être lu le livre Fire and Blood, s’interroge quelque chose d’encore plus important et déroutant : où est le quatrième fils de Viserys I et d’Alicent ? Car oui, dans cette première saison on a vu Aegon, Aemond et Helaena tout le temps, mais il s’avère que les rois avaient un quatrième fils, Daeron. Pourquoi la série House of the Dragon ne l’a-t-elle montré à aucun moment?

La difficile adaptation du livre à la télévision

On ne vous dit rien de nouveau si on vous dit qu’il est assez compliqué d’adapter une œuvre littéraire au petit (ou grand écran), encore plus s’il s’agit d’histoires aussi complexes et riches que celles qui font partie de la George L’univers RR Martin. Entre tant de roi, d’époux, de fils, de guerrier et de traître, il est difficile d’accommoder et de développer tous leurs arcs d’intrigue, d’autant plus qu’il n’y a généralement que 8 ou 10 épisodes maximum par saison, avec une durée qui ne dépasse pas une heure par saison épisode.

Et c’est précisément ce qui s’est passé avec un personnage important qui apparaît dans le roman et qui manque probablement aux lecteurs : le quatrième fils de Viserys I et d’Alicent. Car oui, le roi des Sept Royaumes et sa femme, Alicent Hightower, ont eu au total quatre enfants, mais dans la première saison nous n’en avons vu que trois : Aegon, le premier-né ; Helaena, qui doit épouser son frère Aegon; et Aemond, surnommé One-Eyed Aemond. On ne sait rien de Daeron, qui est le quatrième enfant du couple, et aucune référence à son existence n’a été faite.

George RR Martin, qui est impliqué dans la production de la série, en a parlé sur son blog : « Aimeriez-vous avoir plus de temps pour explorer la relation entre Rhaenyra et Sir Harwin, le mariage de Daemon et Laena et leur séjour à Pentos ? , la naissance d’enfants divers et divers (et OUI, Alicent a donné à Viserys quatre enfants, trois garçons et une fille ; son fils cadet Daeron est à Antigua, nous n’avons pas eu le temps de parler de lui cette saison) et d’autres choses plus que avons-nous sauté ? Bien sûr ».

L’absence du petit prince est donc due à une décision délibérée de condenser l’histoire, mais bien sûr, cela ne veut pas dire qu’on ne le rencontrera pas…

Daeron doit se montrer

On sait qu’une deuxième saison de House of the Dragon a déjà été confirmée et que, selon le bon Georges, l’idéal serait de raconter l’histoire en quatre saisons. Les chances donc que les quatre fils des rois apparaissent sont très élevées.

D’une part, parce que Martin lui-même souligne qu’ils n’ont pas eu le temps de parler de lui « dans cette saison », alors qu’il laisse clairement tomber qu’ils l’auront dans une autre.

De l’autre, et encore plus décisif mais sans vouloir rentrer dans les spoilers du livre, car Daeron joue un rôle important dans la Danse des Dragons, la grande guerre civile qui s’apprête à éclater entre les verts et les noirs. Assez pour que HBO l’ait ignoré.

Nous le verrons donc revenir à Antigua à un moment donné pour prendre ses responsabilités. Ne vous inquiétez pas.