Microsoft PC Manager, le nouvel outil pour améliorer les performances de votre PC

Ce matin, les garçons de Mises à jour Lumia ont divulgué l’existence d’une application Microsoft connue sous le nom de PC Manager. Cet outil nous aiderait à optimiser notre ordinateur d’un simple clic. Comment? Libérer de l’espace de stockage, vérifier les virus, nous suggérer de désactiver les applications qui s’exécutent au démarrage, etc.

Un détail curieux est que Comme le soulignent les confrères d’AL, cette application est testée en bêta depuis des mois sans que personne ne s’en aperçoive. Apparemment, il avait même son propre site Web en chinois. En tout cas, il semble qu’il ait déjà été répertorié dans le Microsoft Store, signe sans équivoque que sa disponibilité générale pourrait être imminente.

Gestionnaire de PC : « CCleaner » de Microsoft

PC Manager n’est rien de plus qu’un « optimiseur » traditionnel, dans le plus pur style de CCleaner et autres. Cependant, Microsoft ne vous suggérera pas de supprimer les entrées de registre et autres solutions douteuses comme le font d’autres logiciels tiers.

PC Manager est un outil pour l’utilisateur commun qui rassemble en un seul endroit certaines des options de configuration les plus importantes pour optimiser les performances de notre ordinateur. D’un simple clic, nous pouvons lancer une analyse qui suggérera quelles applications nous devons supprimer pour qu’elles ne s’exécutent pas au démarrage, quels fichiers nous pouvons supprimer pour économiser de l’espace de stockage ou si nous avons un virus en cours d’exécution sur notre ordinateur.

Un détail que nous aimons est que PC Manager a un design totalement adapté à Windows 11, se sentant comme un outil bien intégré au système. S’il est également léger et que ses performances sont excellentes, nous pourrions être confrontés à d’excellentes nouvelles pour les utilisateurs à domicile.

PC Manager n’est pas non plus sans controverse, car comme on peut le voir sur l’une des captures d’écran, l’outil proposera d’utiliser Microsoft Edge comme navigateur par défaut sous l’onglet « Problèmes possibles ». Encore une fois, Microsoft utilise des tactiques agressives pour nous inciter à utiliser son navigateur.

À toi aussi, qu’en pensez vous PC Manager ? L’utiliseriez-vous sur votre appareil ? Pensez-vous qu’il devrait être installé sur les nouveaux PC Windows 11 ?