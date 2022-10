Elon Musk veut licencier 75% des employés de Twitter

Le fondateur de Tesla et SpaceX a clairement indiqué qu’au cours des trois prochaines années, il souhaitait doubler les revenus. On ne sait pas comment il peut faire cela avec un quart de l’effectif.

L’accord devrait être conclu d’ici le 28 octobre. Encore sept jours pour définir le sort de Twitter, le réseau social fondé en 2006 par Jack Dorsey et Noah Glass, Evan Williams et Biz Stone. Encore sept jours pour comprendre si Elon Musk pourra encore étendre son empire avec un nouvel atout également sur le marché des réseaux sociaux.

Les employés de Twitter n’étaient peut-être pas trop convaincus de l’acquisition, mais maintenant leurs conversations sont en ébullition. Le Washington Post a publié un rapport né d’une série de documents révélant que le plan d’Elon Musk est de réduire les effectifs de Twitter de 75 %, passant de 7 500 à 2 000 employés.

Les plans de Musk pour doubler ses revenus

Le prix d’achat du réseau social devrait rester autour de 44 milliards de dollars. Un investissement conséquent, aussi parce que l’entreprise devrait valoir beaucoup moins. Twitter n’est pas une vache à lait, même si ces 44 milliards correspondent à peu près à la valorisation boursière, la valeur réelle de l’entreprise devrait être inférieure. Selon Andrea Walne de Manhattan Venture Partners, la société devrait valoir entre 10 et 12 milliards de dollars. La publicité sur Twitter n’est pas aussi efficace que pour les réseaux sociaux de Meta ou que pour TikTok. Et le nombre d’utilisateurs est également plus faible.

A l’heure actuelle les utilisateurs sur le réseau social devraient être 237,8 millions même si le temps qu’ils passent à naviguer sur la plateforme a diminué de 10% courant 2021. Musk pourrait se concentrer sur Twitter Blue, le service d’abonnement pour ne pas voir de publicité mais dans ce cas Ainsi, la partie des utilisateurs ayant le plus de pouvoir d’achat serait soustraite à la publicité.

Cependant, Musk a expliqué qu’il aimerait doubler les revenus au cours des trois prochaines années et tripler le nombre d’utilisateurs quotidiens pouvant voir les publicités. Cependant, on ne sait pas comment il peut parvenir à offrir un meilleur service aux utilisateurs avec un quart de la main-d’œuvre.

L’avenir des utilisateurs sur Twitter

La première fonction à souffrir de la perte de personnel pourrait être la modération. Bien que l’intelligence artificielle soit de plus en plus attentive à reconnaître les contenus qui ne respectent pas la communauté, le travail des collaborateurs reste fondamental. Avec une coupe aussi nette dans les effectifs, le risque est que les contenus liés à la violence, aux discours de haine ou à la pornographie impliquant des mineurs reviennent sur la plateforme.

Ce serait un effet cascade », a expliqué Edwin Chen PDG de la start-up de modération de contenus Surge AI. Il poursuit : « Les services vont diminuer et les gens qui restent n’ont pas les connaissances institutionnelles pour les reprendre, ils sont complètement démoralisés et veulent quitter « .