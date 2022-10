Warner lance les NFT du Seigneur des Anneaux : pour que vous puissiez avoir votre propre Communauté numérique de l’Anneau

Bien qu’il semblait que le tsunami NFT avait déjà calmé ses eaux, maintenant Warner Bros. Discovery arrive et annonce une nouvelle collection d’un format numérique aussi controversé basé sur Le Seigneur des anneaux, en particulier dans le film The Fellowship of the Ring, le premier film de la trilogie originale de Peter Jackson, dans sa version 4K étendue avec divers extras. C’est ainsi que le média Variety le reprend, annonçant qu’aujourd’hui, vendredi 21 octobre 2022, le film est mis en vente au format NFT dans le cadre du soi-disant WB Movieverse, étant également le premier film à sortir dans ledit format.

Warner parie sur les films au format NFT

Ainsi, Warner Bros. Discovery lance cette initiative avec laquelle ils ont l’intention d’apporter plus de films de leur catalogue au format NFT, en veillant à ce que The Fellowship of the Ring donne un sens au format pour être « impérissable ». Ainsi, deux collections sont proposées : 999 exemplaires de l’Epic Edition au prix de 100 dollars pièce et 10 000 exemplaires de la Mystery Edition à 30 dollars pièce.

Selon Warner, « les deux éditions permettent aux acheteurs de voir la version étendue du film (d’une durée de 3 heures et 48 minutes) en 4K UHD ainsi que l’accès à plus de huit heures de fonctionnalités spéciales, des centaines d’images et des objets de collection cachés ». Parmi le contenu de ces éditions, nous constatons que « l’Epic Edition comprend des menus de navigation pour trois lieux du film : The Shire, Fondcombe et les Mines de la Moria, ainsi que des illustrations spécifiques à un lieu ».

« L’édition mystère comprend l’un des emplacements, attribué au hasard. L’Epic Edition comprend également des galeries d’images supplémentaires qui ne sont pas dans l’édition Mystery. Quels autres films Warner Bros. arrivent au format NFT ? Nous verrons quelle est la prochaine étape à ce sujet.

Source | Variety